Cinema

di Mara Siviero - 14/10/2019 11:11 | aggiornato 14/10/2019 11:16

Il nuovo trailer di Charlie's Angels mostra nuovi dettagli sul film che in Italia uscirà a gennaio 2020.

0 condivisioni

Gli Angeli sono pronti a tornare e fanno sul serio.

Con il nuovo trailer di Charlies’ Angels sono emerse nuove immagini che vedono le tre protagoniste, interpretate da Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, in azione per conto di Charlie.

Nel remake scritto, diretto ed interpretato da Elizabeth Banks, l’agenzia di Charlie Townsend è pronta a portare i suoi affari ad uno step ulteriore, vale a dire a livello internazionale, aumentando la posta in gioco.

Insomma, per più di 40 anni gli Angeli hanno saputo difendersi bene dai pericoli, ma la visione di Elizabeth Banks per questo remake è creare una generazione di Angeli leggermente meno angelici: un punto di vista che emergerà anche nella nuova canzone realizzata da Ariana Grande, Lana Del Rey e Miley Cyrus, intitolata Don't Call Me Angel.

Per il resto, le tre attrici protagoniste interpretano ruoli di tutto rispetto e ben caratterizzati: Sabina Wilson, interpretata da una biondissima Kristen Stewart, è descritta come “piena di abilità e dalle carte in serbo da sfoderare”, mentre Jane Kano ed Elena Houghlin, interpretate da Ella Balinska e Naomi Scott, sono rispettivamente “l’ex componente principale dell’MI6” e “La scienziata del MIT”.

HD SONY Pictures

Oltre alle tre giovani attrici, nel cast saranno presenti anche Elizabeth Banks, Djimon Hounsou e Patrick Stewart che assumeranno il nome in codice Bosley, adottato da varie persone che gestiscono le agenzia Townsend in tutto il mondo.

L’azione, il divertimento e la suspence sono assicurati in questo film che si apre con gli Angeli Sabina e Jane pronte a diventare un trio quando Elena, esperta informatica, diventa un bersaglio di gente senza scrupoli che farebbe di tutto per ottenere un progetto nella quale lei stessa è coinvolta.

Se Charlie’s Angels arriverà nei cinema americani il prossimo 15 novembre, per i fan italiani l’attesa sarà forzatamente più lunga: infatti, la data di uscita italiana è stata posticipata al prossimo 9 gennaio 2020.

Via: /Film