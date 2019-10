David Harbour al SNL: la parodia di Joker e gli sketch su Stranger Things

Nel Sottosopra del SNL, Harbour ha incontrato, tra gli altri, la comica Aidy Bryant che ha scambiato per Barb (una delle protagonista della prima stagione di Stranger Things), l'attore Beck Bennett (Zoolander 2) che viene catturato dal Demorgogone e l'attore Pete Davidson , che il pubblico ritroverà nel film di prossima uscita Jesus Rolls - Quintana è tornato! e nel nuovo cinecomic di James Gunn dal titolo The Suicide Squad .

Nel suo monologo iniziale al Saturday Night Live, David Harbour tiene a precisare che non ha partecipato solo a Stranger Things, ma che il suo lavoro si estende anche al teatro e al cinema ( Hellboy ). Nonostante ciò, gli autori di uno degli show più longevi d'America lo hanno messo davanti a un minaccioso ingresso che lo avrebbe condotto nel Sottosopra e, come se non bastasse, hanno anche mandato in onda la sigla della serie TV targata Netflix.

Se tutti ti chiamano spazzatura e tutti ti trattano come spazzatura, perché non diventi spazzatura?

Nel video, che apre questo articolo, David Harbour veste i panni di un netturbino di nome Oscar , che, come il Joker, viene spinto dalla società a diventare un pazzo criminale. Così come il personaggio di Joaquin Phoenix si è travestito da clown ispirandosi al suo lavoro, Grouch si traveste da rifiuti.

L'attore David Harbour , famoso per il suo ruolo di Sceriffo Hopper nella serie TV Stranger Things, è stato ospite del programma televisivo americano Saturday Night Live (SNL), dove ha regalato al pubblico tre divertenti sketch: uno sul Sottosopra , in riferimento allo show televisivo che lo ha reso famoso, uno sul film Joker di Todd Phillips e un altro su una parodia di una anziana coppia di nonni italiani. Inoltre, Harbour ha girato uno dei finti spot del SNL, tutto da ridere!

