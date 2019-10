Cinema

14/10/2019

Robert Downey Jr. parla con gli animali nel primo trailer di Dolittle!

Sulle note della melodica What a Wonderful World, nella versione di Reuben and the dark, si apre il primo trailer ufficiale di Dolittle. Ovvero, il nuovo film basato sul personaggio creato da Hugh Lofting nel 1920, con Robert Downey Jr. nel ruolo del protagonista.

Il trailer, che apre questo articolo, punta a sorprendere il pubblico con immagini altamente spettacolari di una natura incontaminata. Inoltre, discostandosi saggiamente dall'interpretazione di Eddie Murphy - che ha rivestito il ruolo di Dolittle nelle commedie del 1998 e del 2001 - e dal tono di quei film, si mostra più serio e orientato al genere avventura.

Una nota di merito agli effetti speciali, che portano in vita gli animali, e al comparto costumi.

Robert Downey Jr. ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il poster del film:

Il resto del cast

L'interprete, famoso per il suo ruolo di Tony Stark/Iron Man nell'Universo Cinematografico Marvel, sarà accompagnato da un cast vocale originale di primissimo ordine, che darà la voce agli animali con cui il dottor Dolittle parlerà:

John Cena (Fast and Furious 9) nei panni di Yoshi, l'orso polare

(Fast and Furious 9) nei panni di Yoshi, l'orso polare La vincitrice del premio Oscar Marion Cotillard nel ruolo di Tutu, la volpe

nel ruolo di Tutu, la volpe Carmen Ejogo (Animali fantastici: i crimini di Grindelwald) nelle vesti di Regine, la leonessa

(Animali fantastici: i crimini di Grindelwald) nelle vesti di Regine, la leonessa Ralph Fiennes (The King's Man - Le origini) nei panni di Barry, la tigre

(The King's Man - Le origini) nei panni di Barry, la tigre Selena Gomez (Un giorno di pioggia a New York) nelle vesti di Betsy, la giraffa

(Un giorno di pioggia a New York) nelle vesti di Betsy, la giraffa Tom Holland (Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe) nel ruolo di Jip, il cane

(Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe) nel ruolo di Jip, il cane Il vincitore del premio Oscar Rami Malek nel ruolo di Chee-Chee, il gorilla

nel ruolo di Chee-Chee, il gorilla Kumail Nanjiani (Gli Eterni) nei panni di Plimpton, lo struzzo

(Gli Eterni) nei panni di Plimpton, lo struzzo Craig Robinson (la serie TV Mr. Robot) nelle vesti di Fleming, il topolino

(la serie TV Mr. Robot) nelle vesti di Fleming, il topolino La vincitrice del premio Oscar Octavia Spencer nel ruolo di Dab-Dab, la papera

nel ruolo di Dab-Dab, la papera La vincitrice del premio Oscar Emma Thompson nella parte di Polynesia, il pappagallo del dottor Dolittle

nella parte di Polynesia, il pappagallo del dottor Dolittle Frances de la Tour (Alice attraverso lo specchio) nei panni di Ginko-Who-Soars

Per chi volesse sentire alcune di queste meravigliose voci, può vedere qui sotto il trailer in lingua originale:

Inoltre, Robert Downey Jr. sarà accompagnato da un cast "umano" composto da Harry Collett nel ruolo di Tommy Stubbins, Antonio Banderas nella parte di Rassouli, Michael Sheen nelle vesti di Mudfly, Jessie Buckley nei panni della regina Vittoria, Ralph Ineson nella parte di Arnall Stubbins.

Tutti diretti da Stephen Gaghan, già regista di Syriana nel 2005 e di Traffic nel 2000 per il quale ha vinto il premio Oscar nella categoria Miglior sceneggiatura adattata.

Dolittle, che originariamente doveva intitolarsi The Voyage of Doctor Dolittle, ha subito diversi ritardi nella produzione ma, adesso, è pronto a uscire nei cinema di tutto il mondo nel 2020 e, con tutta probabilità, Universal Pictures lo distribuirà anche in Italia, come negli Stati Uniti, nel mese di gennaio.

Non resta che aspettare il nuovo anno per scoprire come sarà la carriera di Robert Downey Jr. al di fuori del Marvel Cinematic Universe e se il suo carisma farà lievitare anche gli incassi di Dolittle!