Attenzione! Possibili spoiler!

Alla fine del film, Jesse riesce finalmente nel suo intento, ovvero liberarsi in maniera definitiva del suo passato. Grazie all’aiuto di Ed (interpretato dal compianto Robert Forster), il ragazzo raggiunge l’Alaska, forte di una nuova identità e la possibilità di ricominciare. Prima di partire per la sua prossima destinazione, Jesse porge a Ed una lettera misteriosa. Solo dopo alcuni attimi la camera da presa indugia, per pochi istanti, sul destinatario, ovvero Brock Cantillo.

Chi è Brock Cantillo

La storia di Jesse e quella di Brock si è intrecciata più volte nel corso di Breaking Bad. Brock, interpretato da Ian Posada, è il figlio di Andrea, ex ragazza di Jesse impersonata da Emily Rios.

Il primo incontro tra Jesse e Andrea è avvenuto nel periodo in cui il ragazzo era in riabilitazione. La storia, però, non ebbe un lieto fine. In un primo tempo, Walter cercò di avvelenare Brock nel tentativo di manipolare Jesse, e spingerlo contro Gus Fring (Giancarlo Esposito). Nell’ultima stagione di Breaking Bad, invece, Andrea fu uccisa da Todd Alquist (Jesse Plemons), che voleva punire Jesse e la sua intenzione di ribellarsi alla gang di zio Jack. Quest'ultimo è un particolare piuttosto importante. In El Camino: Il Film di Breaking Bad, Jesse avrebbe la possibilità di uccidere Todd con la sua stessa pistola. Il personaggio interpretato da Aaron Paul, però, esita, e alla fine rinuncia, perché sa che uccidere Todd potrebbe portare nuovamente a ripercussioni drammatiche, come la morte di Brock. È lo stesso Todd, durante uno dei tanti flashback del film, a ricordare l’accordo stretto con Jesse:

Se tu provassi, diciamo, a scappare, dovrei andare a trovare il ragazzino. A quel punto la faccenda sarebbe fuori dal mio controllo. Zio Jack ti ha fatto quella promessa, e vuole che l’accordo sia rispettato. Perciò, comportati bene, capito?

D’altra parte, CBR sottolinea che la storia tra Jesse e Andrea era destinata a fallire fin dal principio. Jesse, nella serie AMC, aveva inavvertitamente causato la morte dell’altro fratello di Andrea, Tomàs. La giovane, allora, non era altro che l’ennesima vittima del rischioso gioco portato avanti da Walter White.

Sul destino di Brock non si hanno notizie. Né la serie TV, né il film di Breaking Bad hanno fatto luce su questo particolare. Tuttavia, la reazione che Ed ha nel leggere la lettera di Jesse sembra essere particolarmente intensa.

La spiegazione di Aaron Paul

Intervistato da TV Guide, Aaron Paul ha svelato retroscena piuttosto gustosi sulla lettera di Jesse diretta a Brock. Si scopre così che la missiva è stata la prima cosa che Vince Gilligan, il regista di Breaking Bad ed El Camino, ha scritto per il film:

Si, l’ho letta. È stata la prima cosa che Vince Gilligan ha scritto quando ha buttato giù la sceneggiatura. Ha scritto la lettera, e poi la sceneggiatura. Nella versione originale della sceneggiatura, il film si concludeva con una voce fuori campo che leggeva la lettera, ma questa sequenza è stata tagliata, sfortunatamente.

Aaron, però, non ha voluto rivelare il contenuto della missiva, limitandosi a commentare: