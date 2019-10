Fortnite, l'isola è stata inghiottita da un buco nero: e ora?

C'è un'attesa spasmodica intorno al futuro di Fortnite. La Stagione X (10) del più popolare Battle Royale al mondo - nonché uno dei titoli più giocati in assoluto negli ultimi anni - si è conclusa come previsto. Un evento catastrofico seguito in diretta da milioni di persone: 'The End' ha cancellato, distruggendola, l'isola su cui i videogiocatori fino alle 20:00 del 13 ottobre 2019 si sono dati battaglia per conquistare la vittoria.

I player di tutto il mondo si sono dati appuntamento su Twitch, Facebook, Twitter e sulla mappa di gioco per partecipare allo spettacolare evento che anticipa il lancio del Capitolo 2 di Fortnite, una vera e propria rinascita per l'IP di Epic Games. Quel che è successo ha però dello straordinario, soprattutto perché alcuni esperti del settore parlavano fino a pochi giorni fa del fenomeno Fortnite come una bolla pronta ad esplodere. Nonostante il calo delle entrate registrato negli ultimi mesi, i numeri confermano invece che la 'fine' è ben lontana.

Stando a quanto comunicato dall'insider Rod Breslau, ben sei milioni di spettatori hanno assistito alla distruzione della mappa di Fortnite, quattro milioni su YouTube e due milioni su Twitch (inizialmente irragiungibile proprio a causa dell'elevato flusso).

E un successo strepitoso sta avendo anche il buco nero che ha inghiottito l'isola teatro di tanti scontri. Il corpo celeste ha attirato oltre 1 milione di utenti da quando è apparso praticamente ovunque mostrando saltuariamente qualche indizio (una sequenza di numeri che nasconde un messaggio) che però non hanno ancora portato a nulla.

Epic Games è riuscita a conquistare la nostra attenzione, Fortnite è un argomento di tendenza, ma una domanda non ha trovato ancora risposta: quando tornerà online il Battle Royale? Non abbiamo dubbi sulla mole di novità che lo studio non vede l'ora di presentare al pubblico (si parla anche della versione free-to-play della modalità Salva il Mondo), ma l'attesa inizia a diventare snervante.

Addirittura, secondo il dataminer Lucas7yoshi che ha analizzato il codice sorgente del titolo, Fortnite dovrebbe aprire le porte del Capitolo 2 alle 10:00 (ora italiana) del 17 ottobre.

