di Simona Vitale - 14/10/2019 12:09 | aggiornato 14/10/2019 12:14

Gal Gadot, star di Wonder Woman, sarà Irena Sendler nel film dedicato all'eroina della storia dell'Olocausto che salvò migliaia di bambini ebrei dai nazisti. Ecco i dettagli.

La bellissima attrice israeliana Gal Gadot (star del film Wonder Woman) produrrà e sarà l'interprete principale del film ispirato a Irena Sendler, l'eroina polacca che ha salvato migliaia di bambini ebrei durante l'Olocausto.

La pellicola verrà prodotta da Warner Bros. in collaborazione con la Pilot Wave, società di produzione che l'attrice ha fondato insieme al marito, il produttore Jason Varsano. Alla realizzazione del film parteciperà come produttore anche Marc Platt (Aladdin, Il ritorno di Mary Poppins).

Irena Sendler racconta l'incredibile e straziante storia di un'assistente sociale e infermiera polacca che durante la Seconda Guerra Mondiale fece di tutto per salvare oltre 2.500 bambini ebrei dal ghetto di Varsavia. Il suo arresto da parte della Gestapo durante l'apice del Conflitto determinò una corsa contro il tempo da parte della Resistenza polacca per tentare di salvare non solo la donna, ma soprattutto le identità delle migliaia di bambini che aveva contribuito a nascondere e sistemare presso diverse famiglie. La Sendler non rivelò mai il suo segreto ai Nazisti, nonostante le torture a cui fu sottoposta e che la resero inferma per il resto della sua vita.

A scrivere la sceneggiatura della pellicola sarà Justine Juel Gillmer che ha già scritto un altro film sull'Olocausto, Harry Haft, che uscirà nel 2020.

Gal Gadot e suo marito hanno dichiarato a proposito della pellicola:

Come produttori, vogliamo aiutare a portare sullo schermo storie che ci hanno ispirato alla vita. Pilot Wave creerà contenuti che promuovono le prospettive e le esperienze di persone uniche e produrranno storie di impatto volte ad accendere l'immaginazione.

Prima di poterla ammirare in questa impegnata e interessante pellicola, rivedremo Gal Gadot in Wonder Woman 1984 (film del quale è anche produttrice), in Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh e in Red Notice, un film realizzato per Netflix con The Rock (Dwayne Johnson) e Ryan Reynolds.

