TV News

di Silvia Artana - 14/10/2019 15:22 | aggiornato 14/10/2019 15:25

Millie Bobby Brown ha rivelato che non era d'accordo con il finale di Stranger Things 3 e ha parlato del futuro di Undici e del suo possibile ruolo di nuova villain.

0 condivisioni

Il buzz su Stranger Things non si è mai spento (soprattutto per la scena post-credit piazzata dai Duffer Brothers in coda alla stagione 3), ma dopo la conferma ufficiale del nuovo ciclo di episodi è tornato prepotentemente alla ribalta sul web.

Ad alimentarlo è stata una recente intervista di Millie Bobby Brown. Parlando con Elle, la giovane attrice ha rivelato che non era d'accordo con il finale deciso dagli sceneggiatori, che vede Undici e i Byers lasciare la tribolata cittadina dell'Indiana teatro della serie:

Ero i********! Ho letto la sceneggiatura e ho pensato: 'Cosa? Com'è possibile? Perché se ne stanno andando?'. E gli altri mi dicevano: 'Non hai letto l'episodio 3?'. E io sì, sapevo che Joyce voleva lasciare Hawkins e trasferirsi. Non so, ero davvero contraria.

D'altra parte, ha dichiarato di augurarsi che il suo alter ego sul piccolo schermo abbia l'occasione di passare del tempo da sola con sé stessa, per capire chi è e cosa vuole davvero:

[Spero che in Stranger Things 4, n.d.r.] Undici scopra chi è. Senza un ragazzo, una influenza maschile nella sua vita. Ha sempre avuto a fianco a sé Papa, Hopper e i suoi amici. Deve stare anche senza Max. Ha bisogno di trovare sé stessa da sola. Tutti hanno bisogno di quel momento della vita in cui ti siedi e pensi: 'Chi sono io come persona? Chi sono io senza gli altri? Come posso davvero amare me stessa?'. Non so se Undici sa come farlo. Per questa ragione, vorrei per lei un arco narrativo in cui impara ad amare sé stessa e scopre chi è. Cosa che è difficile, nelle circostanze in cui si trova. Penso che abbia bisogno di una viaggio alla scoperta di sé stessa.

Ma se il viaggio per trovare sé stessa la portasse a... perdersi?

we're not in hawkins anymore pic.twitter.com/Y4hayuPKvu — Stranger Things (@Stranger_Things) September 30, 2019

Gli eventi e il finale di Strangers Things 3, insieme a una serie di indizi seminati da Netflix e dai protagonisti sui social, hanno dato origine a un gran numero di teorie sulla stagione 4. E secondo una molto gettonata, Undici potrebbe essere la villain del nuovo ciclo di episodi.

La suggestiva ipotesi si basa sul fatto che nell'episodio 3x07, Il morso, la ragazzina viene ferita dal Mind Flayer. Secondo i fan, questo significherebbe che Undici è stata infettata. E anche se in 3x08, La battaglia di Starcourt, si è disfatta con i suoi poteri psichici dell'embrione parassita del mostro, non è detto che si sia liberata della sua influenza. Proprio come è successo a Will, che in 1x08, Il Sottosopra, lo ha sputato, ma è comunque rimasto sotto il controllo del Mind Flayer per tutta la stagione successiva.

Ovviamente, al momento è impossibile dire se le cose andranno così (anche se il produttore della serie, Shawn Levy, ha dichiarato che alcune teorie "hanno indovinato qualcosa"). Tuttavia, le parole di Millie a riguardo potrebbero (forse) essere un indizio:

[La teoria di Undici villain, n.d.r.] a me piace! Mi intriga. Ma io non ho recitato come se fosse così. Non sappiamo cosa accadrà nella stagione 4. Io non lo so. Non ho interpretato le scene che ho girato dopo che il Mind Flayer mi ha ferito come se fossi infetta. Le ho recitate nel modo più normale possibile. E forse è proprio per questo che non mi hanno detto niente. Per rendere tutto credibile. Non so.

La giovane star ha dichiarato che l'ipotesi le piace, ma le fa anche un po' paura:

Questa teoria mi spaventa un po'. Perché potrebbe davvero essere così. E se Undici fosse la cattiva? Sarebbe davvero figo. Non sarebbe figo? Mi piacerebbe essere il cattivo, ma allo stesso tempo non vorrei, perché Undici è perfetta. Farebbe schifo.

Di certo, non si può darle torto. Undici nel ruolo del nemico da sconfiggere per la gang di Hawkins sarebbe un plot twist davvero potente. Ma l'ipotesi sa di dramma e lacrime lontano chilometri. I fan apprezzerebbero un (altro) finale tragico, magari con la morte di uno o più dei loro beniamini?

La risposta arriverà con i nuovi episodi (della cui data di uscita al momento non si sa niente), che sveleranno se i Duffer Brothers raccoglieranno il testimone dai (nuovi) colleghi David Benioff e D.B Weiss. Le cui scelte in fatto di finali, com'è noto, non sono state proprio apprezzatissime...