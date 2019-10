Fortnite Capitolo 2, al via ufficialmente la Stagione 1: le novità

Videogames

di Pasquale Oliva - 15/10/2019 15:17

L'attesa è finita, il Capitolo 2 di Fortnite è realtà. Epic Games, dopo un periodo di snervante inattività, ha inaugurato la nuova era del suo titolo di maggior successo. Numerose le novità, su tutte la nuova mappa di gioco.

0 condivisioni

Possiamo tutti tirare un sospiro di sollievo, il buco nero più famoso delle ultime ore appartiene ormai al passato. La Stagione X (10) di Fortnite si è chiusa con evento seguito in diretta da milioni di persone e conclusosi ufficialmente solo oggi, 15 ottobre 2019. Il buco nero che ha inghiottito l'isola del Battle Royale più giocato al mondo è stato a gran sorpresa uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni, il simbolo di una vincente strategia di marketing studiata da Epic Games che ha suscitato la curiosità anche dei detrattori.

L'evento 'The End' ha segnato la svolta per Fortnite, il gioco cambia pagina e passa al secondo capitolo della sua storia. Il prolungato stato di inattività ha mandato nel panico molti videogiocatori, ma ora Epic Games ha finalmente inaugurato la nuova stagione che è, a conti fatti, la più ricca di sempre.

Nuova mappa, nuove esperienza di squadra

Il Capitolo 2 è sinonimo di rivoluzione per Fortnite, che ora offre come campo di battaglia una mappa completamente nuova, con 13 inedite località da esplorare e studiare. Nuotare, pescare, andare in giro in motoscafo, nascondersi nel fieno e nei cassonetti, far saltare in aria taniche di benzina e bidoni esplosivi: la nuova mappa riserva tante sorprese.

HD Epic Games Una nuova mappa attende i giocatori di Fortnite

Interessanti anche le novità per il gioco di squadra: curate un membro del team anche a distanza utilizzando il bazooka a bende, portate al sicuro i compagni atterrati e festeggiate la vittoria con le nuove emote di gruppo.

L'unione fa la forza, no?

HD Epic Games

Pass battaglia

Con la Stagione 1 del Capitolo 2 Epic Games ha rinnovato anche il Pass Battaglia. Il costo per sbloccare i contenuti del catalogo è di 950 V-Buck (pari a circa 10 euro), ma lo stesso consente ai giocatori di raccogliere 1500 V-Buck per gli acquisti in negozio e/o comprare quello della prossima stagione.

Progredire nel Pass Battaglia è ora 'meno faticoso' (a detta di Epic Games), sono infatti diversi i modi per accumulare punti esperienza durante le sessioni di gioco e guadagnare così le ambite medaglie. Tra le attività di gioco c'è la perquisizione dei forzieri, l'eliminazione degli avversari, il completamento di sfide che di settimana in settimana saranno aggiunte.

Come di consueto, l'acquisto del Pass Battaglia garantisce fin da subito due costumi da aggiungere al proprio armadietto (Journey vs Extreme e Turk vs Riptide) e oltre 100 ricompense esclusive (costumi, schermate di caricamento, V-Buck, emote, dorsi decorativi e così via) da sbloccare gradualmente. Il premio per il raggiungimento del livello 100 del Pass Battaglia è il costume Fusione.

HD Epic Games

Salva il Mondo e Modalità Creativa

La versione 11 di Fortnite introduce novità anche per Salva il Mondo e Modalità Creativa, particolarmente apprezzate dai player.

In Salva il Mondo arriva il Soldato Mascherato, torna il medico della peste Igor e sono state apportate migliorie al rilevatore di assenza durante una sessione di gioco.

Tra le novità per la Modalità Creativa spiccano il Centro in Evidenza, i dispositivi Blocco e Pulsante, le isole modello e nuovi prefabbricati. Lunga inoltre la lista dei bug risolti (che potete consultare qui).

HD Epic Games

Cosa ne pensate della nuova veste di Fortnite? Il Capitolo 2 è davvero l'inizio di una rivoluzione per il titolo di Epic Games?