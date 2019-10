CinemaAnimazione

di Sara Adami - 15/10/2019 14:08 | aggiornato 15/10/2019 14:13

Il nuovo Frozen 2 - Il segreto di Arendelle arriva nei cinema italiani a partire dal 27 novembre. Una lunga attesa (il primo film è del 2013) che sta per essere premiata: ecco la verità sull'ignoto e sui poteri magici di Elsa.

È grandissima l’attesa per l’uscita del nuovo Frozen 2, l’atteso sequel del film firmato Disney diretto e prodotto dai registi Jennifer Lee e Chris Buck, con il produttore Peter Del Vecho.

Per aumentare l’aspettativa è stato appena rilasciato il nuovo trailer italiano che racconta l'inizio di un nuovo lungo e incredibile viaggio che Elsa e Anna dovranno compiere verso l'ignoto per scoprire il passato di Elsa e la verità sui suoi poteri magici.

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle sarà il secondo capitolo dell’avventura di Elsa, Anna e gli inseparabili amici Kristof e Olaf: l’esordio fu nel 2013 (Frozen - Il Regno di Ghiaccio vinse ben due premi Oscar: miglior film d'animazione e miglior canzone - Let It Go in originale, All'alba sorgerò in italiano) mentre la prossima uscita sarà il 22 novembre nelle sale americane e a partire dal 27 novembre nelle sale italiane.

HD Walt Disney Animation Studios

Tantissime le sorprese per i fan che vedranno tutto ciò che c'è oltre il Nord e oltre le terre incantate, vedranno cavalli acquatici dagli occhi luminosi e potranno percepire, assieme alla protagonista, una voce che proviene da lontano e diventa sempre più irresistibile.

Una volta allontanata da casa, però, Elsa scoprirà che il suo regno è in pericolo a causa di una verità nascosta sul suo passato.

I suoi poteri saranno abbastanza forti per salvarlo? Quali segreti nasconde il passato? Quali verità cela l’ignoto?

HD Walt Disney Animation Studios

Le immagini inedite del nuovo teaser sono state montate proprio sulle note del brano Nell’Ignoto (Into the Unknown, in originale, scritto dagli stessi compositori già premiati nel primo film): nella versione italiana le voci dei personaggi principali saranno di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis, tutti confermati rispetto al film precedente.

Il nuovo trailer italiano conferma che Frozen 2 arriverà al cinema a partire dal 27 novembre.