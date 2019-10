La sua perdita è stato una specie di segnale di un cambiamento per la serie. Alcuni dei ricordi più lieti di Game of Thrones sono collegati proprio a Richard Madden, è una persona meravigliosa ed è ancora uno dei miei migliori amici. Siamo davvero molto legati.

Senza rivelare troppo, Cavaliere Nero può essere una sorta di Jon Snow dei fumetti, nonostante sia parecchio differente. Questo perché avrò a che fare con un film Marvel. Interpreterò un supereroe, il che è grandioso. Non so cosa posso dire al riguardo, ho paura anche solo di parlarne. Sto cercando di staccarmi il più possibile da Jon Snow, anche se a conti fatti sto impersonando un supereroe che impugna una spada.

Conosco la responsabilità degli attori che sono entrati a far parte de Il Trono di Spade, interpretando personaggi molto amati e con un'enorme responsabilità nei confronti dei fan. Per quanto mi riguarda, guardando questo nuovo universo, sono preparato perché ho già fatto parte di un universo simile... ma nonostante ciò ne sono terrorizzato.

Personalmente ho vissuto Game of Thrones per dieci anni, ho conosciuto un franchise enorme, qualcosa che ha creato un mondo e ha una enorme fanbase. Quindi, proprio per questi motivi, sono sia entusiasta che terrorizzato.

Per l'occasione, l'attore (via ComicBook ) ha avuto modo di parlare del suo ruolo e di quanto fosse "terrorizzato" nel prendere parte a un franchise che non fosse quello de Il Trono di Spade (la serie TV targata HBO nella quale Harington interpretava il personaggio di Jon Snow ).

Le riprese de Gli Eterni , il nuovo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, hanno finalmente preso il via. Kit Harington , che nella pellicola veste i panni di Cavaliere Nero , ha partecipato all’ACE Comic Con in Illinois.

