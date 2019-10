Curiosità

di Matteo Tontini - 15/10/2019 14:57 | aggiornato 15/10/2019 15:02

Da lugubri edifici a spettrali mezzi di trasporto, ecco i playset LEGO dedicati all'inquietante festività del 31 ottobre!

Halloween 2019 è ormai prossimo e LEGO ha pensato bene di distribuire una serie di set dedicati alla tetra festività anglosassone per accontentare gli appassionati. Ce ne sono di vari tipi e prezzi, da treni e autobus spettrali, passando per un laboratorio fino ad arrivare a una scuola. C'è persino il Sottosopra di Stranger Things!

Alcuni di questi fanno parte della linea Hidden Side, che avvicina i mattoncini colorati alla realtà aumentata creando un'esperienza completamente interattiva nella cittadina immaginaria di Newbury. Ai consumatori basterà scaricare l'app dedicata sul proprio smartphone e scansionare il modello con il dispositivo per "portarlo in vita": un modo completamente nuovo per giocare con il set, insomma, supportato da LEGO con costanti aggiornamenti.

Di seguito riportiamo i set più accattivanti che potresti acquistare in occasione della notte delle streghe. Buona lettura!

Mistero nel cimitero

Tra i set Hidden Side più interessanti si annovera Mistero nel cimitero, che trasporta i fan in una delle ambientazioni più classiche di Halloween. All'interno della confezione si trova una statua snodabile, una tomba apribile e un albero infestato con braccia mobili, oltre a un cane fantasma, un giardiniere e le minifigure di un bambino e di una bambina (di nome Jack Davids e Parker L. Jackson).

Il cimitero misura 14 cm di altezza, 32 cm di larghezza, 10 cm di profondità e ha un prezzo di listino di 29,99 euro.

Autobus di Intercettazione Paranormale 3000

Uno scuolabus giallo superaccessoriato, con un centro di comando estraibile, scanner sul tetto e persino dei cannoni a comparsa. Il set include in tutto sei personaggi: due bambini con lo smartphone, gli addetti Nanna e Bill e un cane fantasma, oltre al genio della tecnologia J.B.; peraltro, è possibile trasformare la toilette portatile in un terrificante mostro sputa-fango.

L'Autobus di Intercettazione Paranormale 3000 è alto 15 cm, largo 10 cm e lungo 29 cm. Il prezzo di listino ammonta a 59,99 euro.

Il liceo stregato di Newbury

La scuola superiore della cittadina immaginaria di Newbury è uno dei più costosi playset per Halloween 2019: costa infatti 199,99 euro, ma, sebbene la cifra sia tutt'altro che modica, molti fan potrebbero non resistere alla tentazione di acquistarlo.

L'edificio contiene una camera nascosta, un laboratorio tech, una biblioteca, un bagno, un laboratorio di chimica e un campanile; inoltre, l'intera struttura può essere trasformata in un edificio infestato! Tra i personaggi compresi nella confezione, oltre ai due soliti bambini protagonisti anche degli altri set, ci sono Douglas Elton, Rose Davids, il preside, il signor Clarke, Paula e Wade (e il cane fantasma di Davids).

Il liceo misura 30 cm di altezza, 43 cm di larghezza e 26 cm di profondità.

Espresso Fantasma

Non soltanto l'autobus tra i mezzi di trasporto stregati dei set LEGO! L'Espresso Fantasma è uno spettrale treno dotato di ali a comparsa azionabili con una leva, di un cannone "disinfestante" per sconfiggere i fantasmi che minacciano la stazione ferroviaria e di una camera per rimuovere gli spettri che perseguitano la signorina Santos, uno dei personaggi presenti nella confezione.

Le altre minifigure del set sono i soliti Jack Davids e Parker L. Jackson, la bigliettaia, il genio della tecnologia J.B. e il ragazzo dei biglietti Chuck.

L'Espresso Fantasma di LEGO ha un'altezza di 14 cm, una larghezza di 15 cm e una lunghezza di 61 cm; il prezzo di listino è di 79,99 euro.

Lo Stunt Truck di El Fuego

Nella confezione dedicata al camioncino di El Fuego sono contenute 4 minifigure: Jack Davids e lo stuntman El Fuego, il biker Dwayne e il biker Joey. In più, l'immancabile Spencer (questo il nome del cane fantasma del bambino).

Lo stunt truck è dotato di sospensione posteriore funzionante, ciò significa che i più piccoli potrebbero divertirsi a provare acrobazie e salti; in cabina c'è spazio per 2 minifigure, mentre un cannone giocattolo è montato posteriormente. Non manca un bellissimo chopper a 3 ruote con spazio per 2 minifigure.

Lo Stunt Truck di El Fuego misura 10 cm di altezza, 10 cm di larghezza e 17 cm di lunghezza, e il suo costo ufficiale è di 39,99 euro.

Il Sottosopra

LEGO/Netflix

I fan di Stranger Things che amano i mattoncini LEGO saranno senza dubbio attratti dal set dedicato al Sottosopra. Val la pena sottolineare che, a differenza delle confezioni riportate sopra, questa non fa parte della linea Hidden Side, ma propone semplicemente la casa dei Byers in maniera fedele: contiene sia la camera da letto di Will che il soggiorno e la sala da pranzo, oltre alla sua versione "sottosopra" (vale a dire la copia fatiscente, ricoperta di rampicanti e dai colori più scuri).

All'interno della confezione sono presenti ben otto personaggi, ovvero Undici, Mike Wheeler, Lucas Sinclair, Dustin Henderson, Will Byers, Joyce Byers, il capo della polizia Jim Hopper e il terrificante Demogorgone. Non manca la jeep dello sceriffo, con tetto rimovibile per un accesso facilitato ai personaggi. Peraltro, le minifigure sono ricche di dettagli e hanno accessori che i fan di Stranger Things senz'altro apprezzeranno: Undi ha la parrucca bionda e un waffle, Mike ha con sé il walkie-talkie, Lucas una fionda, lo sceriffo una tazza e il suo cappello.

Anche l'abitazione presenta una serie di chicche per gli appassionati: non manca la parete con le lettere dell'alfabeto (dotata di illuminazione!), l'iconico telefono giallo, l'ascia e persino la trappola per catturare il mostro della dimensione parallela. Il Sottosopra di LEGO misura 32 cm di altezza, 44 cm di larghezza e 21 cm di profondità, e costa 199,99 euro.

Attacco alla capanna dei gamberetti

Nel playset Attacco alla capanna dei gamberetti, gli acquirenti troveranno sei personaggi: i soliti ragazzini (Jack Davids e Parker L. Jackson con rispettivi smartphone), lo chef Enzo con due coltelli, Sally con vassoio e tazza, Ronny e il cane fantasma di Davids. Utilizzando l'app Hidden Side, la cucina diventa completamente interattiva; la grande insegna con gamberetto, invece, può essere staccata dalla capanna e trasformarsi in un cartello infestato.

Le dimensioni del set sono: 19 cm di altezza, 32 cm di larghezza e 10 cm di profondità. Il costo della confezione è di 49,99 euro.

Il peschereccio naufragato

Tra i set LEGO da acquistare in occasione Halloween 2019 c'è poi Il peschereccio naufragato, che propone oltre ai due soliti bambini, le minifigure di un alligatore albino, del capitano e di suo figlio tormentati dai fantasmi (oltre al cagnolino spettrale di Davids).

Molto bella l'imbarcazione per la pesca, smontabile in due parti e rimontabile, contenuta nella confezione insieme a una scogliera di mattoncini. Il set dedicato al peschereccio misura 15 cm di altezza, 8 cm di larghezza e 18 cm di profondità, e ha un prezzo di listino di 29,99 euro.

Il laboratorio spettrale di J.B.

Anche un laboratorio può rivelarsi un'ambientazione inquietante, lo dimostra questo set LEGO pensato per Halloween 2019. Contenente tre personaggi, Jack Davids, J.B. e Douglas Elton (più il cagnolino fantasma), il laboratorio dello scienziato pazzo offre tanto divertimento grazie alla realtà aumentata che consente di sconfiggere il fantasma divenuto un incubo per il simpatico custode.

Il laboratorio include una camera "Tesla-powered" per rimuovere i fantasmi e tanti interessanti dettagli. Il set misura 13 cm di altezza, 18 cm di larghezza e 9 cm di profondità. Per acquistarlo bisogna sborsare 19,99 euro.

Fantasma di Halloween

Molto carino, infine, il fantasma da esposizione LEGO Brickheadz: si tratta di uno spettro costruibile, con mattoncino trasparente alla base utile a dargli un effetto fluttuante, accompagnato da un pipistrello, un ragno, una lapide, una zucca intagliata e un osso.

Il set, economico e facile da costruire, ideale per abbellire la propria stanza in vista di Halloween 2019! Il prezzo di listino del fantasma ammonta a soli 9,99 euro. Le sue dimensioni sono di 9 cm in altezza, 11 cm in larghezza e 5 cm in profondità.

Nel 2018, nella stessa collezione, era uscita anche la strega:

Avete intenzione di acquistare uno di questi splendidi set?