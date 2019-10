A post shared by Sonni Leigh Pacheco (@sonni_la) on Jun 4, 2016 at 8:47pm PDT

La questione è abbastanza contorta e si basa su dichiarazioni terze. La tata della famiglia Renner avrebbe riferito a Sonni Pacheco di aver sentito l’attore dire che avrebbe fatto una visita alla sua ex moglie “per uccidere lei e se stesso” , perché “era meglio che Ava crescesse senza genitori piuttosto che con una madre come la sua”.

La sua ex moglie Sonni Pacheco ha dichiarato che l’uomo ha espresso il desiderio di ucciderla. La Pacheco ha avanzato le proprie accuse durante la battaglia legale per l’affidamento della figlia Ava.

