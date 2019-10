L'uomo senza gravità, trailer e trama del film con Elio Germano

Cinema

di Sara Adami - 15/10/2019 11:14 | aggiornato 15/10/2019 11:18

Sta per arrivare in sala L'uomo senza gravità, l'ultimo film di Elio Germano diretto da Marco Bonfanti. Una commedia reale e fiabesca che racconta il potere speciale di un bambino, poi diventato uomo, di provincia.

0 condivisioni

Il 21 ottobre 2019 uscirà al cinema L'uomo senza gravità, il film d'esordio di Marco Bonfanti con Elio Germano e Michela Cescon.

La commedia, che sarà distribuita da Fandango, ha una durata di 107 minuti ed è stata girata in Italia, Belgio e Francia.

Un nuovo ruolo da protagonista per Elio Germano che interpreterà Oscar, bambino nato durante una notte turbolenta in una piccola clinica di paese, che fin da subito manifesta una caratteristica alquanto particolare: galleggia nell'aria come se fosse completamente senza peso.

HD Getty Images

Già in ospedale Oscar nella stanza e lascia stupite sia la mamma, interpretata da Michela Cescon, che la nonna, che sarà Elena Cotta.

Un bambino straordinario che non obbedisce alla legge di gravità ed è affetto da “leggerezza”, una caratteristica che lo rende più leggero di un palloncino.

Un segreto che Oscar e la sua famiglia manterranno per molti anni, dicendo la verità solo all’amica Agata, interpretata da Silvia D’Amico.

Crescendo il suo potere speciale diventerà una confessione che lo renderà libero: Oscar decide di svelare il suo segreto a un mondo opaco per sentirsi finalmente accettato per quello che è.

HD Getty Images

Una commedia in equilibrio tra fiaba e realtà che vuole raccontare la difficoltà di essere puri, ingenui e leggeri in un mondo votato alla pesantezza: non una storia di supereroi, ma la vicenda di un uomo semplice che, dopo un lungo percorso alla ricerca del sé e dell'amore, vuole essere accettato dal mondo.

La particolarità di questa pellicola è che, per rendere più realistica la mancanza di gravità, in alcune scene è stata usata la stessa tecnologia che era stata scelta a suo tempo in Gravity.

Il film L'uomo senza gravità uscirà in sala nei soli giorni 21, 22 e 23 ottobre, come date evento, ma sarà disponibile sulla piattaforma di streaming online Netflix a partire dal 1° novembre 2019.