15/10/2019

Walt Disney lancia il secondo trailer di Lilli e il Vagabondo e rinnova la magia: sale l'attesa per il debutto del remake.

È arrivato il secondo trailer del remake di Lilli e il Vagabondo, pronto a debuttare il 12 novembre 2019 negli Stati Uniti sul servizio streaming Disney+.

Il video mostra l’altruismo del cane randagio Biagio, pronto a darsi da fare per sfamare se stesso e i suoi piccoli amici, e l’ingenuità della cagnolina altolocata Lilli, la cui vita sarà sconvolta dalla gravidanza della sua padrona. L’arrivo del bambino della coppia Tesoro e Gianni Caro, infatti, provocherà un cambiamento tale nel ménage familiare da indurre la cagnetta a concordare con Biagio:

Quando arrivano i bambini in casa, i cani vanno via!

Inizia così la conoscenza tra i due cani, che li porterà a innamorarsi e a diventare una coppia. E inizia così anche la scoperta del mondo da parte di Lilli. Nel secondo trailer c’è anche la famosissima scena della cena a base di spaghetti e polpette, presente nel film originale del 1955.

In one month, the adventure begins. Start streaming #LadyAndTheTramp November 12, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/IryiWSR7rF — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 12, 2019

In questa nuova versione del classico Disney, gli attori in carne e ossa recitano con dei veri cani doppiati da una serie di star. Lilli e Biagio, per esempio, hanno le voci originali di Justin Theroux e Tessa Thompson. Oltre ai due cani protagonisti, ci sono anche il bulldog Bull (doppiato da Benedict Wong), lo scottish terrier Jackie (doppiato da Ashley Jensen), il segugio Fido (doppiato da Sam Elliott) e la cagnetta Gilda (doppiata da Janelle Monáe).

Il cast completo del film include, inoltre, Kiersey Clemons (Tesoro), Thomas Mann (Gianni Caro), Yvette Nicole Brown (Zia Sarah) e Adrian Martinez (Elliot).

Il rapporto instauratosi sul set tra i cani e gli attori è stato così forte che Yvette Nicole Brown ha confessato a Variety di avere adottato una delle cagnoline protagoniste, per fare una piccola sorpresa ai suoi quattro bambini.

Yvette Nicole Brown adopted a dog from Disney's live action #LadyAndTheTramp remake https://t.co/lYX8O82s0p pic.twitter.com/o2ZPSZv8sm — Variety (@Variety) August 24, 2019

Cosa ne pensate: il remake vi ha riportato nella romantica atmosfera del film di animazione originale?