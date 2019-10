Animazione

Il sito ufficiale di Sailor Moon Eternal ci rivela nuove informazioni sul prossimo film dedicato alle guerriere Sailor.

Alcuni mesi fa veniva annunciato ufficialmente l’arrivo del film dedicato a Sailor Moon. Di recente è stato aperto in Giappone il sito ufficiale legato alla pellicola d’animazione che ha rilasciato nuove informazioni su questo progetto.

Il film si intitolerà Bishojo Senshi Sailor Moon Eternal: The Movie e sarà diviso in due parti. La prima arriverà nei cinema nel 2020, anche se per il momento non si conoscono dettagli più precisi. Il lungometraggio sarà un seguito di Sailor Moon Crystal, l’anime già visto in televisione, e adatterà l’arco narrativo del manga chiamato Dead Moon.

Ora sappiamo che la pellicola verrà prodotta anche da Studio DEEN, che affiancherà Toei Animation nella realizzazione. Questo studio d’animazione è famoso per aver dato vita a molti grandi classici come Lamù e Ranma ½. Di recente sta invece realizzando la terza stagione di The Seven Deadly Sins, iniziata proprio a inizio ottobre in Giappone.

Confermato poi anche il cast della serie, con Chiaki Kon che tornerà alla regia di entrambi i film, mentre il character design sarà affidato a Kazuko Tadano, responsabile anche del design della serie Crystal. L’autrice originale, Naoko Takeuchi, supervisionerà l’intera produzione del film. Le doppiatrici viste nell’anime torneranno tutte per riprendere il loro ruolo.

Da quanto è emerso dalla prima immagine dedicata al film, sembra che i costumi subiranno un rinnovamento per quanto riguarda il loro design. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni per verificare tutte le novità che Sailor moon Eternal avrà al suo interno.

Sailor Moon è nato originariamente come un manga scritto e disegnato da Naoko Takeuchi nel 1991. Dopo il successo cartaceo venne realizzato un anime molto diverso dalla versione a fumetto, che ebbe un successo internazionale e andò avanti per ben 5 stagioni.

Nel 2014, per festeggiare i 20 anni dalla nascita di Sailor Moon, venne realizzata una nuova serie animata molto più fedele agli eventi del manga. La nuova serie è stata rinominata Sailor Moon Crystal e si compone attualmente di tre stagioni.

Siete pronti per il ritorno delle guerriere Sailor al cinema?

