Terminator: Destino Oscuro, una clip con Sarah Connor in azione

di Claudio Rugiero - 15/10/2019 11:10 | aggiornato 15/10/2019 11:14

Una nuova clip in anteprima da Terminator: Destino Oscuro mostra il ritorno di Linda Hamilton nel ruolo di Sarah Connor. Il film uscirà il 31 ottobre nelle sale italiane.

"Benvenuti nel giorno dopo il giorno del giudizio".

Lo stiamo tutti aspettando con ansia e la nostra attesa terminerà esattamente il prossimo 31 ottobre, giorno in cui uscirà nelle sale italiane. Le nostre domande avranno finalmente una risposta e fino ad allora è tutto un conto alla rovescia!

Nel frattempo Terminator: Destino Oscuro fa già sognare i fan con le anticipazioni all'ultimo minuto. Paramount Pictures ha infatti pubblicato online una nuova clip dal film che mostra il già annunciato ritorno di Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor.

Nel video che vediamo all'inizio di questo articolo, ci troviamo evidentemente in un momento clou del film quando un'auto arriva all'improvviso e a tutta velocità mettendo K.O. un robot armato. La vettura si ferma ed ecco che scende Sarah Connor armata fino ai denti. Lei inizia a sparare verso un individuo apparentemente umano che si rivelerà invece essere un nuovo Terminator (Gabriel Luna). Quest'ultimo inizia a correre e cerca di disarmarla, ma la nostra eroina ha la meglio e quando finiscono le munizioni ha già pronta un'altra arma per il prossimo avversario. Insomma... SARAH CONNNOR È TORNATA!

Terminator: Destino Oscuro

Come già ampiamente anticipato, Terminator: Destino Oscuro ignorerà quanto abbiamo visto negli ultimi tre film del franchise (Terminator 3 - Le macchine ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genisys). A questi James Cameron, storico ideatore della saga, non ha in alcun modo partecipato, pertanto non verranno tenuti in considerazione.

Si ritorna invece alle origini, a John Connor e a sua madre Sarah, due personaggi molto amati dai fan, con un nuovo capitolo che sarà quindi un sequel diretto di Terminator 2 - Il giorno del giudizio.

Una delle novità più interessanti di Destino Oscuro è data sicuramente dalla presenza di un nuovo Terminator di metallo liquido e in grado di sdoppiarsi. Sarà proprio quest'ultimo il villain da sconfiggere, un arduo compito che toccherà all'indistruttibile Sarah Connor.

Le informazioni relative alla trama sono per ora ancora segretissime e si limitano a questo. Sappiamo però da precedenti dichiarazioni di Cameron che il film esplorerà le conseguenze delle azioni passate di Sarah Connor e che ci saranno ovviamente anche altri nuovi personaggi che interagiranno con la nostra protagonista.

Nei mesi scorsi l'uscita del trailer ha invece confermato che ci sarà tanta azione sullo sfondo di scenari apocalittici e che anche Arnold Schwarzenegger è tornato per punire i cattivi. Quello che ci aspettavamo non mancherà.

James Cameron è stato ovviamente l'ideatore di questo sequel, ma dietro la macchina da presa c'è questa volta Tim Miller, acclamato regista di Deadpool (e quindi sì, possiamo fidarci!). La sceneggiatura di Terminator: Destino Oscuro reca invece le firme di David S. Goyer, Justin Rhodes e Billy Ray.

Qui sotto elenchiamo il cast completo con interprete e rispettivo personaggio:

Linda Hamilton - Sarah Connor

Arnold Schwarzenegger - T-800

MacKenzie Davis - Grace

Gabriel Luna - Rev 9

Natalia Reyes - Dani Ramos

Diego Boneta - Miguel Ramos

Edward Furlong - John Connor

Pronti ad andare a caccia di Terminator?