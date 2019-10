Se ne parla da molti mesi, ormai, fin dalla conferma ufficiale dell’addio di Michonne (Danai Gurira) a The Walking Dead nel corso della stagione 10, attualmente in onda su FOX. Pur mantenendo il massimo riserbo sulle modalità d’uscita del personaggio, com’era stato fatto l’anno scorso con Rick Grimes (Andrew Lincoln), gli autori non potevano che spingerci a ipotizzare due soli scenari.

Nel primo Michonne morirebbe, come e quando non importa: importa solo che la storia del suo personaggio finirebbe lì. Nel secondo scenario, verrebbe in qualche modo allontanata dalla scena, proprio come avvenuto con Rick dopo che tutti gli altri l’hanno creduto morto, mentre noi l’abbiamo visto allontanarsi a bordo dell’elicottero, salvato da Jadis/Anne.

Se Michonne non dovesse morire, ciò che tutti ci aspettiamo è un suo “trasferimento” nei film su Rick Grimes. Ne sono previsti tre, il primo dei quali uscirà esclusivamente nelle sale cinematografiche. Rick non ha mai saputo della nascita di suo figlio, R.J. (Rick Junior), e Michonne no usa che Rick si è salvato.

Sono passati ormai quasi sette anni dal momento in cui Michonne ha dovuto rassegnarsi a vivere senza di lui, e una loro reunion nel film, è evidente, sarebbe un gran colpo. I fan ne sarebbero entusiasti e il ritrovarsi di Rick e Michonne spianerebbe la strada a molte altre linee narrative.

Ecco quindi che interviene Denise Huth, produttrice di The Walking Dead, a riguardo:

Non posso dire molto ma Michonne è un personaggio così importante, insieme a Rick ovviamente. Da fan, io stessa, ho sempre voluto vederli di nuovo insieme, in qualsiasi modo si possa fare. Michonne rappresenta una parte estremamente significativa di questa prossima stagione, e l'universo della serie in generale e le storie pianificate sono già tutte presenti nella mente di Scott Gimple [n.d.r.: a capo dei contenuti come supervisore di tutte le serie del franchise, inclusa la nuova in arrivo]. Ha i suoi piani su ciò che accadrà e nemmeno noi sappiamo come andrà.

Ma per me personalmente, come fa, se ci fosse la possibilità di rivedere Michonne nel film o in qualunque altra cosa abbiano in mente, ne sarei molto entusiasta.