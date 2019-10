Cinema

15/10/2019

Thor: Love and Thunder potrebbe introdurre un argomento molto delicato come quello del cancro al seno.

Tra tutti i titoli della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, Thor: Love and Thunder è probabilmente quello più atteso, dato che riproporrà il Dio del Tuono di Chris Hemsworth dopo i tragici eventi che lo hanno visto protagonista in Thor: Ragnarok e in Avengers: Endgame. Inoltre, il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster e il suo annunciato nuovo ruolo di Potente Thor hanno aumentato l'interesse dei fan.

Adesso, il visionario regista Taika Waititi sta promuovendo il suo nuovo film Jojo Rabbit, per il quale sta ricevendo diversi consensi. In una intervista con Variety, Waititi si è anche lasciato scappare qualche anticipazione sulla trama di Thor: Love and Thunder, la quale si potrebbe ispirare alla storia a fumetti in cui Jane è malata di cancro.

Penso che sia una parte molto potente dei fumetti. Penso che sia davvero bello che [Jane] stia combattendo questa cosa e che ci sono due battaglie in corso. Personalmente mi piace molto quella trama. Ma il fatto che finisca o meno nel film deve ancora essere deciso.

Poi ribadisce il fatto che la storia del cancro al seno di Jane è solo presa in considerazione e non si sa se verrà raccontata al cinema:

Non siamo sicuri se faremo una trasposizione completa di tutta la storia. Queste cose cambiano durante le riprese e anche quando montiamo [il film] a volte. Tipo: 'Sbarazziamoci di quella trama in cui ha il cancro al seno. La cambieremo con qualcos'altro, o forse lei sta bene'.

La storia nei fumetti

Nei fumetti Marvel, Thor smette di essere degno di impugnare il suo martello magico, Mjolnir, e perde il suo titolo di supereroe asgardiano. Nel frattempo, al suo ex interesse amoroso Jane viene diagnosticato il cancro al seno, mentre una misteriosa donna prende in mano il Mjolnir e si definisce la Potente Thor. Nella serie a fumetti scritta da Jason Aaron, si rivela che Jane e il nuovo Thor sono la stessa cosa. Lo stato di Potente Thor libera temporaneamente Jane dal cancro, dandole i poteri per combattere Malekith.

Qui sotto potete vedere la cover del fumetto Thor: God of Thunder n. 12 (uscito negli Stati Uniti nel 2013), nelle cui pagine viene diagnosticato il cancro al seno a Jane.

Marvel Comics Il fumetto Thor: God of Thunder n. 12

Il ritorno della Valchira

Il film, oltre a quelli di Natalie Portman e Chris Hemsworth (sì, ci saranno due Thor), vedrà anche il ritorno di Tessa Thompson nel ruolo di Valchiria e, come assodato da Avengers: Endgame, Re di Asgard! Inoltre, quello di Valchiria è uno dei primi personaggi LGBTQ dell'Universo Cinematografico Marvel e questo verrà meglio approfondito nel prossimo capitolo del franchise.

L'attrice, vista recentemente al cinema in Men in Black: International, ha avuto l'occasione di parlare del quarto film di Thor durante l'ACE Comic Con (tenutosi dall'11 al 13 ottobre nel comune di Rosemont in Illinois), dicendo che non vede l'ora di vedere una donna con il Mjolnir e che non aspetta altro di vivere la prossima Fase Marvel Studios, che ritiene emozionante.

Inoltre, da come potete vedere e ascoltare dal minuto 28:16 nel video qui sotto, l'attrice ha dichiarato:

Natalie [Portman] sta già mettendo su muscoli e io le insegnerò il mio trucco del grugnire. [...] Non vedo l'ora di passare alla prossima Fase, penso che sarà emozionante.

Thor: Love and Thunder scritto e diretto da Taika Waititi sarà nei cinema statunitensi dal 5 novembre 2021.