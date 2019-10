TV News

Nuove informazioni trapelate su WandaVision suggeriscono l'introduzione di Wiccan e Speed nel MCU, futuri membri dei Giovani Vendicatori.

Da lungo tempo si parla della possibilità che i Marvel Studios stiano preparando un progetto relativo ai Giovani Vendicatori. Il team è stato protagonista di tantissimi rumor differenti, già negli anni passati. Ora, sembra che le cose si stiano effettivamente mettendo in moto con i primi passi già in Avengers: Endgame. Grazie al salto temporale infatti la giovane Cassie Lang, figlia dell'attuale Ant-Man, è diventata adolescente nella continuity del franchise. Questo le permetterebbe di seguire le orme del padre e assumere l'identità di Stature.

Con gli annunci dei prossimi progetti per il Marvel Cinematic Universe avvenuti questa estate, nuovi pezzi si sono aggiunti al mosaico. È stato ad esempio confermato che in Hawkeye, serie Disney+ in arrivo a fine 2021, Clint Barton addestrerà la giovane Kate Bishop rendendola la seconda Occhio di Falco. Anche l'annuncio dell'introduzione di Ms. Marvel con uno show dedicato sembra andare in questa direzione: sebbene non sia mai effettivamente stata un membro dei Giovani Vendicatori fumettistici, l'eroina sarebbe perfetta per la nuova versione cinematografica. E sembra che un altro passo verso la nascita del team avverrà in una serie Disney+.

Sono infatti trapelate alcune informazioni relative al casting call per WandaVision, show che debutterà sulla piattaforma nel 2021. Pare che la produzione sia attualmente alla ricerca di due bambini piccoli, possibilmente gemelli. Questo farà sicuramente accendere una lampadina ai lettori di fumetti, che li ricollegheranno immediatamente a Wiccan e Speed.

Questi sono due gemelli figli di Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, concepiti tramite l'utilizzo della magia e dei poteri della donna. Anche per via delle complesse circostanze della loro nascita, i due ottengono abilità soprannaturali. Wiccan avrà capacità di alterazione della realtà simili a quelle della madre, mentre Speed (come si può intuire dal nome di battaglia) avrà il potere di correre a velocità estreme, esattamente come lo zio Quicksilver. Entrambi diventeranno poi dei membri chiave della formazione dei Giovani Vendicatori, di cui Wiccan sarà addirittura uno dei co-fondatori.

Tecnicamente per il momento si tratta solo di speculazione, non essendoci ancora una conferma effettiva della loro presenza. Tuttavia, sembrerebbe il passo più logico per il nuovo progetto e un ottimo modo per portare nel MCU i due Giovani Vendicatori in vista della (ormai probabile) nascita del team.

E voi cosa ne pensate? Conoscete già la storia di Wiccan e Speed? Credete che compariranno davvero in WandaVision? E in generale, cosa vi aspettate che succeda in questa nuova serie Disney+?

