Cinema

di Giuseppe Benincasa - 15/10/2019 08:55 | aggiornato 15/10/2019 08:59

La gatta e il pipistrello si riuniranno nel film di Matt Reeves!

0 condivisioni

Zoë Kravitz è entrata ufficialmente a far parte del cast di The Batman, per interpretare Selina Kyle, ovvero Catwoman.

Kravitz si unisce a Robert Pattinson che ha il ruolo del Cavaliere Oscuro e a Jeffrey Wright che interpreta il Commissario Gordon. Mentre Jonah Hill sarebbe in trattative per un ruolo di cattivo non ancora specificato.

Del film diretto da Matt Reeves si conosce ancora poco della trama, se non il fatto che Bruce Wayne utilizzerà più le sue doti di investigatore che quelle da lottatore. Inoltre, secondo alcuni rumor Batman indagherà su delle strane morti, che lo porteranno a conoscere incredibili segreti di Gotham City.

HD DC Comics Catwoman

Kravitz tra cinema, TV e musica

Kravitz compirà 31 anni il prossimo 1 dicembre 2019 e vanta già molte importanti partecipazioni che includono ruoli in Mad Max: Fury Road, nel franchise di Animali Fantastici, nel franchise Divergent, nel film X-Men: L'inizio. Inoltre ha prestato la voce al personaggio di Mary Jane nel film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo e, pensate un po', ha doppiato anche Catwoman nel film d'animazione LEGO Batman.

Sul piccolo schermo, Kravitz è conosciuta soprattutto per il suo ruolo di Bonnie Carlson nella serie di successo Big Little Lies.

Oltre a essere un'attrice, Kravitz fa musica dall'età di 16 anni, di recente fa parte della band Lolawolf che ha pubblicato l'album Calm Down nel 2014. L'anno scorso, è stata protagonista della canzone di Janelle Monae "Screwed" sull'album di quest'ultima dal titolo Dirty Computer. È stata anche protagonista della canzone "Anti-Social Smokers Club" nel terzo album di Rae Sremmurd SR3MMM.

Qui sotto la potete vedere esibirsi in un video musicale dei Lolawolf:

Una pesante eredità

Zoë Kravitz segue il percorso di grandi interpreti del grande schermo che hanno indossato il completo in pelle nera di Catwoman come Michelle Pfeiffer (nei due film di Tim Burton), Anne Hathaway (nel capitolo conclusivo della trilogia di Christopher Nolan) e Halle Berry (in un film standalone lontano dall'universo di Batman).

Nella serie televisiva di Gotham, Selina Kyle è stata interpretata da Cameron Bicondova e risalendo fino alla serie TV di Batman degli anni '60, nel ruolo di Catwoman si ritrovano Julie Newmar per 13 episodi, Lee Meriwether per 2 episodi, e Eartha Kitt per 5 episodi.

Mattson Tomlin e Reeves hanno co-scritto la sceneggiatura di The Batman, mentre Dylan Clark e Reeves saranno i produttori esecutivi. L'inizio della produzione è fissata per gennaio a Londra e l'uscita nei cinema americani è fissata per il 25 giugno 2021.

Via Variety.