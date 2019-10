TV News American Horror Story

American Horror Story sta per tornare! Ricordate cos'è successo nelle stagioni passate?

American Horror Story è una serie TV di genere horror in onda dal 2011 ed ideata da Ryan Murphy - celebre per aver creato anche altri prodotti di successo come Glee, American Crime Story ed il più recente The Politician. Concepita come serie antologica, sin dal principio ogni stagione era volutamente creata con una trama, dei personaggi e spesso anche attori diversi (nonostante il cast principale si sia ripetuto più volte nel corso degli anni).

Se siete dei veri fan, sapete già che la nuova stagione American Horror Story: 1984 sta per arrivare: debutterà infatti il 7 novembre su FOX in prima visione assoluta. Sono passati ben otto anni dall'inizio della serie, quindi la vera domanda è... Ricordate ancora cos'è successo nelle stagioni passate? Se la risposta è no, siamo qui per ricordarvelo! Murphy infatti, nonostante il suo proposito di rendere American Horror Story una serie TV antologica, ha lasciato diversi indizi e collegamenti di anno in anno sempre più fitti e ricorrenti, fino all'ottava stagione Apocalypse - un vero e proprio crossover tra Murder House e Coven, rispettivamente la prima e la terza stagione.

Ma bando alle ciance, iniziamo con il recap!

Murder House

HD FX Violet Harmon, una delle protagoniste di Murder House

Murder House è la prima stagione della serie, andata in onda in Italia tra il 2011 ed il 2012 con 12 episodi in totale. I protagonisti sono la famiglia Harmon composta dal padre Ben, la madre Vivien e la figlia Violet, Tate e Constance Langdon, insieme ad una serie di personaggi ricorrenti altrettanto iconici - come la cameriera Moira o Adelaide Langdon, figlia di Constance. Tra gli attori figurano Dylan McDermott, Connie Britton, Taissa Farmiga, Evan Peters, Jessica Lange, Alexandra Breckenridge e Frances Conroy, Jamie Brewer, Denis O'Hare, Kate Mara, Lily Rabe, Zachary Quinto e Sarah Paulson.

La storia è ambientata nel 2011, in California: la famiglia Harmon si trasferisce a Los Angeles per cercare di superare un brutto periodo e va a vivere in una stupenda casa antica del 1922, appartenente nei tempi passati al Dottor Charles Montgomery - il quale praticava degli aborti nello scantinato. Ciò che doveva servire a voltare pagina e ricominciare da capo si rivela un orrendo incubo: la casa è infatti infestata dai fantasmi di tutte le persone che vi sono morte dentro, anime rimaste intrappolate senza possibilità di andarsene. Tra questi c'è Tate Langdon, figlio defunto della vicina di casa Constance, che si innamora di Violet dando vita ad una delle storie d'amore più appassionanti dell'intera serie.

Murder House è l'inizio di tutto: per questo motivo, molto probabilmente, vi si ricollega più di una stagione, in particolare Hotel, Roanoke ed ovviamente Apocalypse - che come già specificato, costituisce un vero e proprio crossover con Coven.

Ad esempio, ricordate Marcy, l'agente immobiliare che ha venduto la Murder House alla famiglia Harmon? Il suo personaggio, a dir poco insopportabile per la maggiorparte dei fan, ricompare in Hotel per vendere l'Hotel Cortez a William: ovviamente verrà brutalmente uccisa.

In Hotel compare anche Billie Dean Howard la sensitiva, altro personaggio di Murder House che si reca all'Hotel Cortez per girare un episodio speciale del suo show. Qui incontra il signor March, il quale la terrorizza insieme ad un gruppo di serial killer defunti.

Un terzo collegamento con Hotel avviene grazie al Dottor Charles Montgomery: nella Murder House si reca infatti Elizabeth, Contessa dell'Hotel Cortez interpretata da Lady Gaga, per effettuare un aborto.

Infine, l'ultimo collegamento avviene proprio grazie ai luoghi dove le due stagioni prendono vita: la Murder House e l'Hotel Cortez sono delle prigioni ultraterrene, entrambe infestate dalle anime intrappolate delle persone che vi sono morte dentro. La stessa maledizione torna anche in Roanoke.

Asylum

FX Kit Walker, uno dei protagonisti di Asylum

Asylum è la seconda stagione della serie, andata in onda in Italia nel 2013 con 13 episodi in totale. I protagonisti sono i pazienti del manicomio Briarcliff, i dipendenti della struttura ed una serie di personaggi ricorrenti che girano intorno alla storia: Kit Walker, Lana Winters, Suor Jude, Suor Mary Eunice, Monsignor Howard, Dottor Arthur Arden, Oliver Thredson, Pepper e Grace Bertrand. Tra gli attori tornano Evan Peters, Jessica Lange, Frances Conroy, Lily Rabe, Zachary Quinto, Sarah Paulson e Dylan McDermott. I nuovi componenti principali del cast sono invece Joseph Fiennes, Lizzie Brocheré, James Cromwell, Naomi Grossman, Adam Levine, Chloë Sevigny e Clea DuVall.

La storia è ambientata nel 1964, Massachusetts: Suor Jude è la direttrice del manicomio Briarcliff insieme a Monsignor Howard, il Dottor Arden e Suor Mary Eunice. Tra i pazienti arriva Kit Walker, accusato di essere il serial killer Bloody Face: insieme a lui sono ricoverati la giornalista Lana Winter, Pepper, Grace e Shelley. Dal momento della rivelazione del vero Bloody Face, in realtà lo psichiatra Oliver Thredson, le cose degenerano tra rapimenti degli alieni e nazisti, fino ad arrivare ad un finale assolutamente inaspettato.

Asylum ha diversi collegamenti con Roanoke e Freak Show: dal personaggio di Pepper, presente in entrambe le stagioni, fino al Dottor Arden, un brutale scienziato nazista - il cui vero nome è Hans Grüper. Lana Winters è presente in Roanoke.

Coven

FX Le streghe della Congrega, protagoniste di Coven

Coven è la terza stagione della serie, andata in onda in Italia nel 2014 con 13 episodi in totale. Le protagoniste sono le streghe delle Congreghe di New Orleans, in particolare dell'Accademia Miss Robichaux per ragazze eccezionali di Cordelia Foxx, insieme ad alcuni caratteristici personaggi che girano intorno alla storia: Cordelia Foxx, Zoe Benson, Madison Montgomery, Myrtle Snow, Misty Day, Fiona Goode, Queenie, Nan, Kyle Spencer e Spalding. Nel cast tornano Taissa Farmiga, Sarah Paulson, Lily Rabe, Jessica Lange, Frances Conroy, Jamie Brewer, Denis O'Hare ed Evan Peters. I nuovi componenti principali del cast sono invece Emma Roberts, Kathy Bates, Angela Bassett, Gabourey Sidibe, Lance Reddick e Danny Huston.

La storia è ambientata nella New Orleans del 2013, ma come nelle due precedenti stagioni non mancano i salti temporali. Zoe Benson viene mandata all'Accademia Miss Robichaux per ragazze eccezionali di Cordelia Foxx dopo aver scoperto il suo potere di vedova nera: la strega infatti uccide involontariamente chiunque vada a letto con lei. Nella scuola conosce le streghe Madison Montgomery, Queenie e Nan, e si innamora di Kyle Spencer. Nel frattempo la battaglia per l'elezione della Suprema, ovvero la strega più potente di tutte le Congreghe, comincia ad assumere i toni di una guerra.

Come Murder House, Coven è strettamente collegata ad Apocalypse - dato che si tratta di una stagione crossover. Esiste inoltre anche un piccolo collegamento con Hotel, grazie alla strega Queenie che resta uccisa e quindi intrappolata proprio nell'Hotel Cortez. Viene poi salvata e riportata in vita da Cordelia Foxx in Apocalypse.

Freak Show

Freak Show è la quarta stagione della serie, andata in onda in Italia nel 2015 con 13 episodi in totale. I protagonisti sono gli artisti di un circo di freaks: Elsa Mars, Jimmy Darling, Ethel Darling, Bette & Dot Tattler, Dell Toledo, Gloria Mott, Pepper, Stanley, Maggie Esmerelda, Desiree Dupree e Dandy Mott. Tra gli attori tornano Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Frances Conroy, Denis O'Hare, Emma Roberts, Angela Bassett, Kathy Bates, Naomi Grossman, Gabourey Sidibe e Danny Huston. I nuovi componenti del cast sono invece Michael Chiklis, Finn Wittrock, Chrissy Metz, Malcolm-Jamal Warner e Wes Bentley.

In questa stagione appare anche Jyoti Amge, nei panni di Ma Petite, famosa per essere la donna più bassa del mondo secondo il Guinness World Records.

Il tutto è ambientato in Florida, nel 1952. Elsa Mars è la direttrice di un circo di peculiari artisti freaks, la cui vita è resa molto difficile dalla società che li considera dei mostri. La città è inoltre colpita da una serie di omicidi compiuti dal serial killer Twisty, un assassino travestito da clown: la situazione continuerà a peggiorare, fino al tracollo, anche a causa di Dandy Mott, un ragazzo disturbato, viziato ed egoista che vuole comprare al circo le gemelle siamesi Bette & Dot Tattler.

Come già specificato, Freak Show presenta diversi collegamenti con Asylum grazie a Pepper ed il Dottor Arden. Arriva infatti la conferma che il vero nome di quest'ultimo è Hans Grüper, un brutale scienziato nazista che tra i crimini annovera anche delle violenze contro Elsa Mars: le ha ha tagliato le gambe durante la ripresa di uno snuff movie.

Per quanto riguarda Pepper, invece, la sua storia viene largamente approfondita grazie a Freak Show. Inizialmente una delle attrazioni del circo, Elsa Mars decide di riportarla dalla sorella Rita per convincerla a prendersi cura di lei, convinta fosse la soluzione migliore per il suo bene. Tuttavia, nel corso dei dieci anni che la separano da Asylum, le condizioni di vita di Pepper peggiorano notevolmente a causa della sorella e di suo marito. I due danno alla luce un figlio deforme e lo affidano alle cure di Pepper, la quale viene poi incastrata dal marito di Rita che ha organizzato un piano per uccidere il bambino e darle la colpa. Pepper viene quindi ingiustamente internata a Briarcliff.

Hotel

HD FX La Contessa Elizabeth Johnson, una delle protagoniste di Hotel

Hotel è la quinta stagione della serie, andata in onda in Italia tra il 2015 ed il 2016 con 12 episodi in totale. I protagonisti sono i clienti ed i dipendenti dell'Hotel Cortez: James March, la Contessa Elizabeth Johnson, Sally McKenna, Iris, John Lowe, Alex Lowe, Donovan, Liz Taylor, Will Drake e Ramona Royale.

Questa stagione rappresenta un grandissimo cambiamento per American Horror Story: per la prima volta non è presente una delle sue colonne portanti, Jessica Lange.

Tra gli attori tornano però Sarah Paulson, Evan Peters, Denis O'Hare, Angela Bassett, Kathy Bates, Angela Bassett, Chloë Sevigny e Finn Wittrock. I nuovi, imponenti, componenti del cast sono prima fra tutti Lady Gaga, Wes Bentley, Matt Bomer, Cheyenne Jackson, Max Greenfield e Darren Criss.

La stagione è ambientata, tra un salto temporale e l'altro, nel 2015 a Los Angeles presso l'Hotel Cortez. Insieme ai clienti ed ai dipendenti vi sono due tipi di ospiti: creature simili a dei vampiri ed i fantasmi, anime di persone morte nell'Hotel e di conseguenza intrappolate. La storia si dirama verso diverse direzioni tra passato, presente e futuro, con la quasi costante presenza del Killer dei Dieci Comandamenti.

Hotel è collegato molto abilmente con Murder House e Coven, come già specificato, ed anche con Apocalypse tramite James March, Queenie e lo stesso Hotel Cortez.

Roanoke

Roanoke è la sesta stagione della serie, andata in onda in Italia nel 2016 con 10 episodi in totale. I protagonisti sono divisi tra la realtà ed il documentario My Roanoke Nightmare, interpretato da attori, dove i coniugi Shelby e Matt Miller e la sorella di quest'ultimo, Lee, raccontano la terribile storia vera che hanno vissuto l'anno precedente nel Nord Carolina, a Roanoke. Personaggi principali sono appunto Shelby e Matt Miller, Elias Cunningham, Lee Harris, Edward Philipe Mott, La Macellaia, Scathach... Ma anche Audrey Tindall e Lana Winters, Rory Monahan, Dominic Banks, William van Henderson, Sidney Aaron James. Molti dei personaggi sono infatti interpretati dai medesimi attori, Sarah Paulson ha addirittura tre diversi ruoli! Se avete visto American Horror Story: Roanoke, sapete già quanto sia difficile ricordarli tutti essendo sdoppiati tra la versione televisiva, interpretata da attori a loro volta tra i protagonisti, e quella reale.

Tornano Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates, Lily Rabe, Denis O'Hare, Wes Bentley, Lady Gaga, Cheyenne Jackson, Angela Bassett, Leslie Jordan, Adina Porter e Frances Conroy. Tra i nuovi arrivati Cuba Gooding Jr. - protagonista di American Crime Story: Il caso O.J. Simpson, dello stesso creatore Ryan Murphy -, André Holland e Chaz Bono.

In Roanoke si scoprono moltissimi ed inaspettati collegamenti con le stagioni passate! Siete pronti a scoprirli? I riferimenti vanno da Murder House ed Hotel ad Asylum, Coven e Freak Show. Un vero paradiso di citazioni autoreferenziali.

I collegamenti con Murder House, per i più appassionati, appaiono subito ovvi già dal primo episodio: una coppia sposata - Shelby e Matt Miller - si trasferisce in una nuova città, preferendo una casa grande ed antica, per superare un brutto periodo. Scopriranno ben presto di esser entrati a far parte di un vero e proprio incubo: l'abitazione è infatti infestata dai fantasmi delle persone che vi sono morte, rimaste intrappolate per sempre. Vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, per Roanoke si applica lo stesso principio della Murder House e dell'Hotel Cortez, tutti luoghi colpiti dalla stessa maledizione. Per non parlare dei coniugi Miller, la loro storia è molto simile a quella di Ben e Vivien Harmon...

Un secondo collegamento con la prima stagione è rappresentato dall'uomo maiale, apparso nel sesto episodio di Murder House. Derrick, un nuovo paziente di Ben Harmon, è terrorizzato dalla leggenda metropolitana dell’uomo maiale, secondo cui se pronunci per tre volte "qui maiale" a luce spenta, l'assassino apparirà per ucciderti. Nel primo episodio di Roanoke è proprio una misteriosa creatura con la testa di maiale a perseguitare i coniugi Miller.

Vi siete accorti, invece, del collegamento tra Roanoke, Murder House e... Hotel? L'elemento comune è ancora una volta Billie Dean Howard, la sensitiva interpretata da Sarah Paulson. Fu proprio lei ad introdurre la legenda di Roanoke nell'universo di American Horror Story, raccontando la storia a Violet nella prima stagione.

Nel 1590, sulla costa di quella che oggi chiamiamo Nord Carolina, l’intera colonia di Roanoke - 117 tra uomini, donne e bambini - morì inspiegabilmente. Diventò famosa come la Colonia Fantasma perché i loro spiriti non riuscivano ad andarsene: perseguitavano le tribù di nativi che vivevano nei paraggi e li uccidevano indiscriminatamente. L’anziano sapeva di dover fare qualcosa, e lanciò loro una maledizione per bandirli. Prima di tutto, raccolse gli effetti personali dei colonialisti morti, e poi li bruciò. I fantasmi apparirono invocati dai loro talismani, ma prima che gli spiriti potessero causare altri danni, l’anziano aveva già terminato la maledizione che li avrebbe banditi per sempre. Mormorò una sola parola, la stessa parola trovata intagliata su un palo della colonia abbandonata: Croatoan.

A quanto pare avevamo già il tema della sesta stagione sotto gli occhi da anni.

Un fantastico collegamento c'è anche con Asylum grazie a Lana Winters: ve la ricordate? L'ex paziente del Briarcliff appare a fine stagione per intervistare Lee Harris nel suo programma, un vero e proprio emozionante incontro tra sopravvissute.

Non mancano i riferimenti a Coven: la strega di Roanoke interpretata da Lady Gaga, Scathach, è una misteriosa e potente creatura del sedicesimo secolo, forse la più pericolosa di tutto l'universo di American Horror Story. Si tratta della prima Suprema, l'originale che ha dato vita alle altre streghe protagoniste della terza stagione.

Per quanto riguarda Freak Show, in Roanoke scopriamo gli antenati di Dandy Mott: un gruppo di cannibali che tortura sadicamente i protagonisti. Veniamo anche a conoscenza della storia di Edward Mott, primo proprietario della casa che resterà in mano alla famiglia fino al 1952, anno degli omicidi in Florida per mano del clown Twisty.

Cult

Cult è la settima stagione della serie, andata in onda in Italia nel 2017 con 11 episodi in totale. I personaggi principali sono Allyson Mayfair-Richards, Ivy Mayfair-Richards, Kai Anderson, Winter Anderson e Rudy Vincent. Nel cast tornano Sarah Paulson, Evan Peters, Cheyenne Jackson, Adina Porter e Frances Conroy. Tra i nuovi attori vediamo invece Billie Lourd, Alison Pill, Colton Haynes, Billy Eichner, Leslie Grossman e Dermot Mulroney.

Ambientata nel 2016, il primo episodio comincia con l'elezione del quarantacinquesimo presidente americano: Donald Trump. Mentre Ally Mayfair-Richards, sua moglie Ivy e loro figlio Oz ne rimangono sconvolti e temono per il futuro della loro famiglia, Kai Anderson gioisce per l'elezione di Trump e spinto dall'euforia decide di candidarsi come consigliere comunale: tuttavia verrà umiliato e la sua proposta bocciata. Inizia quindi a radunare seguaci per formare una setta segreta, di cui fanno parte solo le persone che come lui sono state rifiutate e desiderano vendetta.

La settima stagione è collegata con Freak Show tramite l'assassino Twisty il Clown: è infatti il protagonista del fumetto preferito di Oz, figlio di Allyson ed Ivy.

Apocalypse

HD FX Micheal Langdon, uno dei protagonisti di Apocalypse

Siamo arrivati finalmente ad Apocalypse, ottava stagione della serie andata in onda in Italia tra il 2018 ed il 2019, con 10 episodi in totale: come già anticipato si tratta di un crossover tra la prima e la terza stagione, Murder House e Coven. Tra i personaggi principali tornano le streghe di New Orleans e Michael Langdon, il figlio di Tate Langdon e Vivien Harmon: l'Anticristo.

Nel cast figurano moltissime facce già conosciute, tra cui Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Billie Lourd, Leslie Grossman, Emma Roberts, Cheyenne Jackson, Kathy Bates, Billy Eichner, Frances Conroy, Taissa Farmiga, Connie Britton, Dylan McDermott, Gabourey Sidibe... Ed anche Jessica Lange! L'attrice torna infatti ad interpretare Constance Langdon, uno dei personaggi più amati dell'intera serie.

Tra i nuovi del cast abbiamo Cody Fern che entra a far parte dell'universo di American Horror Story interpretando proprio Michael Langdon, un personaggio fondamentale.

L'intera stagione ruota intorno all'Apocalisse: uno scontro fra il giovane Anticristo, figlio di Tate Langdon, e le streghe di Coven guidate dalla loro Suprema. Torneremo, grazie alla strega Madison Montgomery, all'interno della Murder House per rivedere personaggi come la famiglia Harmon, Tate e Violet, la cameriera Moira. Tutti, o quasi, otterranno un finale degno di nota. L'Anticristo dovrà invece vedersela con una certa giovane strega di nome Mallory...

E voi cosa ne pensate? Siete pronti per American Horror Story: 1984? Fateci sapere se avete trovato altri collegamenti tra le stagioni!

AHS 1984 vi aspetta dal 7 novembre solo su FOX