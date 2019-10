Come riporta anche Variety , nel film le tre donne uniscono le forze assieme ad altre vittime di molestie sessuali e denunciano le condizioni lavorative a cui erano soggette durante il regno di Roger Ailes (interpretato da John Lightgow nel film) che, in seguito alle accuse, nel 2016 si dimette dal ruolo di CEO della compagnia.

Protagoniste del film diretto da Jay Roach (L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo, Ti Presento i Miei) e scritto da Charles Randolph (La grande scommessa, The Interpreter) sono Nicole Kidman (Moulin Rouge, The Hours), Charlize Theron (Atomica Bionda, Mad Max: Fury Road) e Margot Robbie (C'era una volta A... Hollywood, The Wolf of Wall Street), rispettivamente nei ruoli di Gretchen Carlson, Megyn Kelly e Kayla Pospisil (figura nata dalla "fusione" di diverse donne coinvolte nello scandalo).

