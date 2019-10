Un musical di successo, che ha fatto sognare diverse generazioni, sta per tornare sul piccolo schermo, con uno spin-off. Si tratta di Grease: Rydell High, serie ordinata dalla nuova piattaforma di streaming di WarnerMedia, HBO Max.

Si tratta di un Grease 2.0, che punta a cogliere lo spirito di uno dei più grandi successi contemporanei e a riproporne la magia.

Come riporta E!News, a quanto pare la serie sarebbe una rivisitazione del film, con alcuni personaggi del Grease originale. L’ambientazione sarà la stessa e integrerà canzoni ed esibizioni a quelle storiche.

HBO Max ha già svelato in un comunicato la propria dichiarazione di intenti: ci troveremo davanti a un prodotto nostalgico ma con un tocco contemporaneo.

Le pressioni dei coetanei al liceo, gli orrori della pubertà e le montagne russe della vita nell'America centrale con una sensibilità moderna riporteranno in vita [Grease] per gli amanti della musica di oggi.

Sarah Aubrey, a capo dei contenuti di HBO Max, ha sottolineato la forza di Grease.

Bob Greenblatt, presidente di WarnerMedia Entertainment, ha dichiarato di voler portare a termine qualcosa di più di un’operazione nostalgia: gli piacerebbe creare un mondo energizzante, evocativo, una dimensione magica e particolare come può essere solo quella dei musical.

Un grande entusiasmo traspare anche dalle parole di Nicole Clemens, presidente di Paramount Television, che produce la serie con le content factory Temple Hill e Picturestart.

Grease è uno dei titoli Paramount più amati ed è un brivido elettrizzante ripensarlo per il pubblico di oggi, con i nostri buoni amici di Temple Hill e Picturestart. Quando Bob Greenblatt ci ha chiamati per portarlo in televisione, sapevamo che saremmo stati in buone mani, visto il nostro ottimo rapporto di lavoro con HBO Max e la grande passione di Bob per i musical, Grease in particolare.