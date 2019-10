Cinema

[Spoiler!]

di Simone Alvaro Segatori - 16/10/2019 08:30 | aggiornato 16/10/2019 08:33

Raine ha definito Joker di Todd Phillips una rappresentazione autentica della nascita di un omicida, che analizza con cura i fattori sociali e personali che lo spingono ad abbandonarsi alla violenza.

38 condivisioni

Quando, venerdì 11 ottobre, Adrian Raine ha varcato le porte del cinema per vedere Joker non era tanto interessato alle origini del villain per eccellenza, né tanto meno ad una rilettura di Batman (di cui non è per niente appassionato), ma piuttosto a passare un pomeriggio diverso con i nipoti. Il neurocriminologo, professore di Criminologia e Psichiatria presso l'Università della Pennsylvania e pioniere dell'utilizzo del Neuroimaging per studiare il cervello di criminali e assassini, non si aspettava certo di uscire dalla sala elettrizzato e sbalordito.

La pellicola di Todd Phillips, vincitrice del Leone d'oro al miglior film alla 76esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ha scatenato sin dalla sua uscita pareri contrastanti, tra chi lo acclama come capolavoro e chi lo liquida come un film provocatorio fine a sé stesso. Comunque la si pensi, non si può però negare che quella raccontata in Joker sia una storia forte, incapace di lasciare indifferenti.