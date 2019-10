Curiosità

di Simona Vitale - 16/10/2019 12:41 | aggiornato 16/10/2019 12:45

In vista dell'uscita nei cinema statunitensi del nuovo film d'animazione La Famiglia Addams, sarà possibile soggiornare in una casa del tutto simile a quella, lugubre e spaventosa, di Gomez e Morticia.

Siete pronti a fare visita alla casa più lugubre e funerea degli Stati Uniti? Se la risposta è sì sappiate che, in attesa dell'uscita al cinema del nuovo film La Famiglia Addams, potrete recarvi in una riproduzione più che fedele della celebre abitazione di Morticia, Gomez e del resto della loro famiglia.

Appena dopo l'uscita del film d'animazione nei cinema statunitensi (11 ottobre), Booking.com (tra i più famosi portati di prenotazione di hotel, b&b e appartamenti vacanza al mondo) ha recentemente annunciato che alcuni clienti avranno la possibilità di vivere proprio come la famosa famiglia Addams , in una replica della loro "particolare" dimora, che cattura perfettamente il mondo macabro dei suoi abitanti.

Situata nello storico quartiere di Clinton Hill a Brooklyn, nella città di New York, questa casa del XIX secolo ha una superficie di oltre 340 m² e comprende 3 camere da letto. La casa è decorata in maniera tale da riprodurre l'universo della strana famiglia gotica.

Il soggiorno, come potete vedere dalla gallery in apertura dell'articolo, è decorato con un tappeto a forma di orso, candele gocciolanti e le famose piante carnivore di Morticia. La camera da letto principale, invece, è adornata con carta da parati scura e un letto a baldacchino. Per quanto riguarda le stanze dei bambini, i piccoli viaggiatori potranno soggiornare nella stanza di Pugsley o giocare con la bambola decapitata di Mercoledì.

Un piccolo avvertimento: non spaventatevi se Mano apparirà dal nulla anche durante l'esplorazione della casa, rendendo l'esperienza ancora più spaventosa.

Le prenotazioni per soggiornare a casa Addams saranno disponibili dal 28 ottobre, per 4 notti: dal 29 ottobre al 1° novembre, dimorare nella casa-replica della famiglia Addams sarà possibile al prezzo di 101,10 dollari a notte (circa 91 euro), in modo da festeggiare Halloween davvero nel migliore dei modi possibili.

Nel nuovo film d'animazione, Gomez, Morticia e il resto della loro famiglia dovranno affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi del tutto "consumata dal desiderio dell’assoluta perfezione color pastello della vita suburbana". Tutto accadrà mentre gli Addams si stanno preparando per un'importante riunione di famiglia con dei loro parenti.

La Famiglia Addams arriverà nei cinema italiani il 31 ottobre 2019.