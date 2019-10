Life is Strange 2: l'episodio finale esce a dicembre con l'edizione fisica

Videogames

di Andrea Guerriero - 16/10/2019 09:49 | aggiornato 16/10/2019 09:52

DONTNOD Entertainment e Square Enix sono pronti a regalarci il tanto atteso epilogo di Life is Strange 2. Non solo, arriveranno anche due edizioni scatolate del gioco, con la stagione completa e diversi contenuti bonus.

1 condivisione

La seconda volta di Life is Strange sta per abbracciare il suo inevitabile epilogo.

Dopo aver fatto sognare i videogiocatori con le avventure di Max e Chloe nel primo capitolo, averle sviscerate con il prequel Before the Storm e averci dato in pasto la piccola esperienza gratuita di Captain Spirit, i ragazzi di DONTNOD Entertainment e il publisher Square Enix sono pronti a scrivere la parola "fine". Sì perché, con un comunicato ufficiale, è stato svelato che l'Episodio 5, quello conclusivo, vedrà la luce il prossimo 3 dicembre.

Come molti appassionati chiedevano a gran voce, poi, lo stesso giorno arriveranno ben due edizioni fisiche di Life is Strange 2, la Standard Edition e la Collector's Edition. Entrambe offriranno la stagione completa su disco, così come una serie di contenuti esclusivi ideati dal team di sviluppo francese in collaborazione con Square Enix External Studios.

L'edizione standard di Life is Strange 2 sarà disponibile tra poco meno di due mesi in tutti i negozi, al prezzo di 39,99 euro. Questa include:

La stagione completa

Un gioco bonus: Le fantastiche avventure di Captain Spirit

Delle toppe di Arcadia Bay per personalizzare lo zaino di Sean all'interno del gioco

Passando all'edizione riservata ai collezionisti, sappiamo che potrà essere acquistata in esclusiva su Square Enix Store al prezzo di 69,99 euro, prodotta a tiratura limitata e comprensiva dei seguenti contenuti:

La stagione completa

Un gioco bonus: Le fantastiche avventure di Captain Spirit

Delle toppe di Arcadia Bay per personalizzare lo zaino di Sean all'interno del gioco

La colonna sonora ufficiale di Jonathan Morali su un set di 4 vinili a 45 giri

Un artbook con copertina rigida di 32 pagine con la concept art di Life is Strange 2

Delle statuette di Sean (10 cm) e Daniel (7,5 cm)

Il cofanetto da collezione della Collector's Edition

HD Square Enix

Non è tutto, alcuni rivenditori selezionati metteranno a disposizione di fan e curiosi anche il Pacchetto Mascotte, che include una serie di toppe e un portachiavi di Hawt Dawg Man, la mascotte di Life is Strange, per personalizzare lo zaino di Sean all'interno del gioco. Cosa ne dite, acquisterete una delle edizioni fisiche di questa seducente avventura dai finali multipli? Fatecelo sapere nei commenti!