Marvel's Avengers: il videogame sarà giocabile a Lucca Comics & Games

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 16/10/2019 09:19

Il videogioco creato da Marvel e Square Enix sarà presente alla manifestazione toscana in forma giocabile.

1 condivisione

La sezione dedicata ai videogiochi a Lucca Comics & Games sta diventando sempre più importante di anno in anno, e, come in tutti gli altri settori di cui la manifestazione si occupa, anche questa ha le sue esclusive di grande importanza.

All'edizione 2019 di Lucca Comic & Games, che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre, Koch Media porterà in collaborazione con Square Enix l'attesissimo Marvel's Avengers. Il titolo sarà presente presso la "Zecca", all'interno dell'area videogiochi dell'evento lucchese, con ben 20 postazioni dove i giocatori potranno provare in anteprima assoluta il nuovo gioco.

Marvel's Avengers è previsto per il 15 maggio 2020, quindi i fortunati che andranno a Lucca potranno provare il titolo con ben sette mesi di anticipo. Le sorprese però non sono finite, infatti il team di sviluppo di Marvel's Avengers sarà presente durante la manifestazione per offrire uno sguardo ancora più approfondito sul gioco grazie a una serie di attività rivolte sia al pubblico che alla stampa.

La storia di Marvel's Avengers sarà totalmente slegata dall'universo cinematografico o fumettistico dei supereroi più potenti della Terra. I personaggi saranno ovviamente ispirati alle controparti conosciute nei diversi medium che li vedono protagonisti, ma coinvolti in vicende originali nate nel videogioco.

I giocatori, nella versione finale del titolo, potranno affrontare la campagna in single player mettendosi nei panni dei diversi Vendicatori per scongiurare una minaccia globale, oppure potranno affrontare missioni da soli o online insieme agli amici. Si potrà poi scegliere e personalizzare gli eroi più potenti della Terra utilizzando i loro poteri unici per combattere le numerose minacce presenti nel gioco.

Marvel's Avengers arriverà il 15 maggio 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PC e anche per Google Stadia.

Voi ci sarete a Lucca per provare il gioco in anteprima?