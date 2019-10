Cinema

di Francesco Ursino - 16/10/2019

Il cast del nuovo progetto di Lana Wachowski cresce giorno dopo giorno. Sullo sfondo, inoltre, si profila il ritorno di un altro personaggio visto nella trilogia originale.

Giorno dopo giorno, continua a delinearsi il cast del nuovo Matrix 4. Il nome nuovo, questa volta, è quello di Neil Patrick Harris, che secondo quanto riportato da Variety sarebbe stato scelto per recitare uno dei ruoli del film diretto da Lana Wachowski.

Rimane l’assoluto riserbo, invece, sulla trama, motivo per il quale non è facile intuire quale sarà il ruolo dell’attore che portava in scena il leggendario Barney Stinson in How I Met Your Mother. Tra le ultime esperienze dell’attore rientrano la serie Netflix Una serie di sfortunati eventi e il film Downsizing – Vivere alla grande, di Alexander Payne. Nel 2015, inoltre, l’attore è stato chiamato a presentare la serata di premiazione degli Oscar.

Le novità relative a Matrix 4, però, non finiscono qui. Deadline riporta infatti che la prossima a entrare nel cast del film potrebbe essere Jada Pinkett Smith. Per l’attrice si tratterebbe di un ritorno, visto che aveva già partecipato ai due episodi finali della trilogia originale nei panni di Niobe. L’accordo, però, non è ancora ufficiale, pertanto è prematuro fare previsioni sul ruolo dell’interprete. L’attrice, in ogni caso, è nota per aver recitato in pellicole come Collateral, Il viaggio delle ragazze e Bad Moms – Mamme Molto Cattive.

Per i meno attenti, Niobe è stata una figura piuttosto importante in Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Nativa di Zion, e capitano della nave Logos, era parte integrante del movimento dei ribelli nella lotta contro Matrix e le macchine. Il personaggio appare anche nei videogiochi Enter the Matrix e The Matrix Online.

Indiscrezioni a parte, quello che è certo è che il cast di Matrix 4 può già contare su Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, che riprenderanno i ruoli di Neo e Trinity. Reeves, in particolare, ha definito il nuovo progetto di Lana Wachowski “molto ambizioso”. Tra gli attori scelti c’è anche Yahya Abdul-Mateen II, selezionato per un ruolo ancora da svelare. Tra le varie ipotesi, una delle più accreditate è che l’attore visto anche in Aquaman potrebbe vestire i panni di un giovane Morpheus.

Cosa ne pensate di Neil Patrick Harris in Matrix 4? Secondo voi, che tipo di ruolo potrà ricoprire?