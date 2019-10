Cinema

16/10/2019

Dopo essere stato Daario Naharis nella terza stagione di Game of Thrones, Ed Skrein è protagonista di Midway, il nuovo war movie di Roland Emmerich che racconta l'eroica battaglia combattuta nell'Oceano Pacifico durante la seconda guerra mondiale.

"Vincere una battaglia per vincere la guerra".

È online il primo trailer ufficiale italiano di Midway, il film che racconta le gesta della Marina statunitense per respingere l'attacco degli aerei giapponesi durante un combattimento avvenuto tra il 4 e il 7 giugno 1942, un evento storicamente ricordato come la Battaglia delle Midway (dalle isole hawaiane nei pressi delle quali ebbe luogo lo scontro). Un argomento già trattato sul grande schermo dal regista Jack Smight nel 1976 ne La battaglia di Midway con il premio Oscar Charlton Heston.

Protagonista della pellicola diretta dal tedesco Roland Emmerich (The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo e Independence Day) è l'attore e rapper britannico Ed Skrein (che presto vedremo anche in Maleficent - Signora del male), noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Daario Naharis nella terza stagione di Game of Thrones (poi sostituito da Michiel Huisman).

Come possiamo vedere dal trailer italiano che troviamo all'inizio di questo articolo, Midway è il classico minuzioso lavoro di Emmerich. Non solo ci aspettano incredibili sequenze di battaglia tra cielo e mare, ma sembra già di intravedere un'idea di eroismo che deve molto a Dunkirk di Christopher Nolan, la vetta più alta vista negli ultimi anni in un film di guerra, inserito in un'estetica che ricalca Pearl Harbor di Michael Bay.

Il montaggio di Adam Wolfe scandisce molto bene i ritmi dell'azione scenica dettati dalla sceneggiatura di Wes Tooke e la fotografia di Robby Baumgartner mette in risalto le gesta di questi uomini coraggiosi che riuscirono nel difficile intento di cambiare le sorti del mondo. Tutti elementi che definiscono un tecnicismo degno del migliore Emmerich ed in grado di regalare emozioni forti.

Trama e cast

Basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway combattuta nel Pacifico da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, il film racconta le eroiche imprese di un gruppo di soldati e aviatori che, con i loro incredibili sacrifici, riuscirono a cambiare le sorti della guerra scrivendo di fatto un'importante pagina di storia. Le loro gesta ebbero per sfondo l'Oceano Pacifico, dove sconfissero infine la Marina imperiale giapponese.

Midway arriverà il 28 novembre nelle sale italiane distribuito da Eagle Pictures. Il cast stellare del film comprende Ed Skrein, Patrick Wilson, Aaron Eckhart, Woody Harrelson, Luke Evans, Dennis Quaid, Alexander Ludwig e Tadanobu Asano.