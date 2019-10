Niente cartuccia per Overwatch su Nintendo Switch

Videogames

16/10/2019

Overwatch - Legendary Edition non includerà la cartuccia del gioco su Nintendo Switch: all'interno della confezione troverete solo il codice per procedere al download di una copia digitale.

Overwatch su Nintendo Switch non sarà proposto su cartuccia, neanche in caso di acquisto della copia fisica in negozio. A confermarlo è stato il publisher e sviluppatore Blizzard Entertainment, che ha preferito affidare alla sola via del download digitale la distribuzione del gioco sulla console Nintendo, in uscita il 15 ottobre.

Recandovi presso il vostro rivenditore di fiducia, potrete acquistare Overwatch - Legendary Edition nella tradizionale confezione, ma all'interno – come indicato anche nella copertina – troverete solo un codice da riscattare su Nintendo eShop, che darà il via al download del gioco. Il peso, sempre stando a quanto indicato nella confezione, è di circa 16 GB.

Con l'acquisto del gioco avrete diritto anche a tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, il servizio a pagamento che vi permette di accedere alle modalità online dei titoli sulla console. Inoltre, Switch Online consente anche di ottenere speciali sconti e di giocare ai classici NES e SNES pubblicati da Nintendo.

La scelta di proporre Overwatch nel solo formato digitale non è in realtà particolarmente sorprendente: il gioco offre un'esperienza multiplayer online, il che sottintende il fatto che chi lo acquisti possa contare su una connessione internet a banda larga di cui servirsi.

Oltre che su Nintendo Switch, Overwatch è disponibile anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Uscito originariamente nel 2016, il titolo è uno sparatutto competitivo online che punta fortemente sulle differenze di abilità e stili di combattimento proposte dai diversi personaggi del roster.

Premiato come gioco dell'anno ai The Game Awards 2016, al debutto Overwatch venne accolto con ottime recensioni dalla critica e, dalla sua uscita, ha consentito a Blizzard Entertainment di incassare oltre un miliardo di dollari, affermandosi come uno dei maggiori successi della compagnia – già autrice di giochi come World of Warcraft e Hearthstone.

Seguirete le sfide tra Tracer e i suoi compagni anche su Nintendo Switch o speravate di poter mettere le mani sul gioco contando su una cartuccia?