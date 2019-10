Pokémon GO festeggia Halloween: tutti i nuovi Pokémon dell'evento

Videogames

16/10/2019

Come accade ormai ogni anno, anche per il 2019 i ragazzi di Niantic celebreranno la festa di Ognissanti. E, questa volta, con tanti Pokémon di quinta generazione mai visti su smartphone e tablet.

Il mondo videoludico è da sempre affascinato dalle atmosfere stregate di Halloween. Sono infatti tantissime le software house che a cadenza annuale vengono "pizzicate" a lanciare eventi celebrativi a tema Ognissanti per le loro produzioni più note e giocate.

Tra queste, spicca sicuramente Niantic Labs, compagnia americana che ci ha regalato due grandi esperienze in realtà aumentata su smartphone e tablet. Quelle che fanno rima con Harry Potter: Wizards Unite e con il "cugino" Pokémon GO, entrambe vestite a festa in vista del 31 ottobre. La prima ha accolto da pochissimo il cosiddetto Mese delle Arti Oscure, mentre la seconda andrà ad abbracciare un nuovo evento di Halloween a partire da domani, giorno 17 del mese, come svelato dal trailer di annuncio:

Come già avvenuto precedentemente, anche quest'anno durante i giorni programmati - fino al primo novembre - i mostri di tipo Spettro appariranno con molta più frequenza del normale. Non solo, Halloween sarà la giusta occasione per introdurre nuovi Pokémon nel gioco per device iOS e Android.

A fare il suo debutto in Pokémon GO sarà prima di tutto Yamask, Pokémon Spettro di quinta generazione che potrà evolversi in Cofagrigus con abbastanza caramelle. Ci sarà pure il Pokémon Buio Darkrai, che potrà invece essere incontrato dagli Allenatori solo nelle Lotte Raid a 5 stelle. Gli sviluppatori fanno poi sapere che alcuni dei mostri tradizionali e storici del franchise saranno catturabili in alcune varianti: ad esempio, avremo Pikachu ad indossare un costume di Mimikyu, Bulbasaur sarà travestito da Shedinja, Charmender diventerà Cubone e Squirtle farà capolino sulla mappa nei panni del già citato Yamask. Pikachu apparirà allo stato selvatico, mentre gli altri tre nei Raid. Yamask, Cofagrigus e i quattro Pokémon mascherati potranno tutti apparire in versione Shiny.

HD Niantic Labs/Nintendo

A chiudere il cerchio, ci saranno una serie di Pokémon Ombra mai visti prima in Pokémon GO nel corso delle battaglie con il Team Rocket, come Weedle, Kakuna, Beedrill, Electabuzz, Magmar, Lapras, Mareep, Seedot, Nuzleaf, Sableye, Trapinch, Cacnea, Shuppet e Duskull.