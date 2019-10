Reynolds, celebre per aver portato sul grande schermo il personaggio Marvel di Deadpool , dal prossimo 13 dicembre potrà anche essere visto in Six Underground , il nuovo film di Michael Bay prodotto e distribuito da Netflix.

Ancora non è stato reso noto invece quale sarà il ruolo da attore di Krasinski all'interno di Imaginary Friends. L'autore statunitense è al momento impegnato nella post-produzione del sequel del thriller A Quiet Place - Un posto tranquillo, da lui diretto nel 2018. A Quiet Place 2 è infatti attualmente previsto nei cinema americani per il 20 maggio 2020.

Nel film Reynolds dovrebbe vestire i panni di un uomo che può vedere e parlare con gli amici immaginari delle altre persone (in particolare quelli ormai dimenticati o allontanati), diventando loro amico. Alcuni, però, non saranno poi così amichevoli, costringendo il protagonista a salvare tutto e tutti da queste presenze decisamente nefaste.

Come riportato in anteprima da Deadline , Paramount Pictures dovrebbe presto aggiudicarsi i diritti di sfruttamento dopo una lunga serie di trattative (che vedevano interessate anche Sony e Lionsgate).

Ryan Reynolds e John Krasinski sarebbero in trattative per entrare nel cast della commedia fantastica Imaginary Friends , scritta e diretta dallo stesso Krasinski.

