Cosa succederà quando i nostri non saranno più in grado di contenere l'assedio degli zombie?

Ci ha ricordato come, a spaventare gli altri, non dev'essere lei bensì ciò che ha fatto. E la sconvolgente sequenza delle picche è ancora ben impressa nelle menti di tutti noi, e in quella dei protagonisti di The Walking Dead.

La minaccia di Alpha: è in arrivo una punizione per la violazione dei suoi confini. La promessa a Carol: si tratterà di uno scontro diretto, fra Alpha e la sua rivale. La decisione di agire tutti insieme, con l'unica possibilità di sconfiggere il nemico più temibile di sempre.

