Tutto lo Shakespeare a fumetti di Gianni De Luca in un unico volume

Fumetti

di Lorenzo Bianchi - 16/10/2019 15:36 | aggiornato 16/10/2019 15:48

NPE inaugura la collana monografica dedicata alle opere di Gianni De Luca con l'edizione definitiva della sua Trilogia Shakespeariana a fumetti.

2 condivisioni

Trasportare le opere di William Shakespeare - nonché la maggior parte dei testi teatrali esistenti - a fumetti non è un'impresa facile. Le scenografie scarne, spesso atte a ricreare ambienti chiusi e ristretti come le sale o le corti dei castelli, e i lunghi monologhi dei personaggi si adattano infatti malamente a questo medium, rendendo assai difficile trovare una sintesi adeguata tra testi e disegni.

A esserci riuscito in maniera sublime e perfetta è stato Gianni De Luca, uno dei grandi maestri della Nona Arte italiana, che tra il settembre del 1975 e il dicembre del 1976 diede vita a un trittico a fumetti ispirato a tre dei capolavori più celebri del Bardo: La tempesta, Amleto e Romeo e Giulietta.

Realizzati su sceneggiature di Sigma - pseudonimo di Raoul Traverso - e pubblicate per la prima volta a puntate sulla rivista per ragazzi "Il Giornalino", questi adattamenti arrivano ora nella loro edizione definitiva per Edizioni NPE, che le ristampa tutte assieme in un unico volume cartonato che funge da primo tassello per una collana monografica dedicata a De Luca.

Edizioni NPE La copertina dell'edizione definitiva Trilogia Shakespeariana di Gianni De Luca, edita da Edizioni NPE

Divenute iconiche a tal punto da ispirare Frank Miller in più di una occasione, le tavole di questi tre fumetti sono caratterizzate da un'impostazione che spesso e volentieri scardina quella classica a vignette quadrate, proponendo un solo grande sfondo - esteso anche su due pagine - sul quale si muovono, ripetendosi, i personaggi.

Attraverso questa soluzione viene così esaltata tanto la gestualità dei protagonisti quanto la fluidità dinamica dei loro movimenti, in un gioco di prospettiva che utilizza visuali analoghe a quelle della ripresa cinematografica, dalla zoomata alla carrellata.

HD Edizioni NPE Una tavola tratta dall'adattamento dell'Amleto

L'edizione definitiva della Trilogia Shakespeariana di Gianni De Luca (168 pagine in b/n, cartonato), edita da Edizioni NPE, è già acquistabile in fumetteria e sul sito dell'editore al prezzo di 22,90 euro. Il volume sarà presentato al pubblico durante la prossima edizione di Lucca Comics & Games, mentre in libreria arriverà a gennaio del 2020.