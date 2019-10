Cinema

di Marcello Paolillo - 16/10/2019 09:48 | aggiornato 16/10/2019 09:52

Deadline ha rivelato in anteprima che la temibile Shriek potrebbe essere la seconda villain di Venom 2, il sequel delle avventure del simbionte previsto nei cinema nel 2020.

Le riprese di Venom 2, il sequel del film Marvel/Sony con Tom Hardy nei panni del simbionte alieno, dovrebbero iniziare il prossimo 25 novembre, con un arrivo previsto nelle sale americane verso la fine del 2020.

La pellicola, diretta da Andy Serkis, vedrà sicuramente la presenza di Cletus Kasady/Carnage (interpretato da Woody Harrelson), il serial killer fuso a un filamento del simbionte di Eddie Brock. A quanto pare, però, il villain non sarà solo: Deadline ha infatti riportato che fonti vicine a Sony avrebbero confermato che in Venom 2 vedremo un secondo cattivo, ossia la perfida Shriek.

Creata da Tom DeFalco, Mike W. Barr, Terry Kavanagh, Ron Lim, Jerry Bingham e Mark Bagley, Shriek è apparsa per la prima volta in Spider-Man Unlimited numero 1 del maggio del 1993. Nota inizialmente come una semplice spacciatrice di nome Frances Louise Barrison, presto la donna si è scoperta in possesso di poteri mutanti latenti che l'hanno trasformata in un pericolo pubblico.

Shriek può infatti plasmare le onde sonore (vero e proprio tallone di Achille del simbionte di Venom), e ha anche la capacità di manipolare le emozioni altrui. I fan Marvel la ricorderanno in ogni caso proprio al fianco di Carnage nel celebre crossover a fumetti Maximum Carnage, uscito nel 1993.

Stando alle indiscrezioni, il casting sarebbe attualmente in corso, con un occhio di riguardo verso attrici non troppo note al grande pubblico. Dal canto suo, Sony Pictures non ha al momento commentato la notizia.

Ricordiamo che l'uscita del film nei cinema americani è fissata per il 2 ottobre 2020.