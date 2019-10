CinemaAnimazione

Oscar 2020: 32 film, 5 nomination, 1 solo vincitore.

Grazie alle nuove tecnologie, le tecniche del mondo dell'animazione sono in continua sperimentazione e, spesso, permettono di lavorare molto meglio su dettagli, che prima era quasi impossibile da far notare al pubblico. A livello grafico, Toy Story 4 sembra quasi un film in live-action: ambientazione, oggetti e condizioni atmosferiche sembrano reali. The LEGO movie 2 è un film d'animazione realizzato in digitale ma sembra che gli animatori abbiano utilizzato la tecnica dello stop-motion. Il film Klaus - I segreti del Natale ha utilizzato una nuova tecnica, che gli permette di sembrare un film d'animazione d'altri tempi, con le tavole disegnate a mano.

Tutti questi film e molti altri continuano a stupire il pubblico e giustamente desiderano una vetrina importante come quella degli Oscar. Sono 32 i film d'animazione che hanno chiesto formalmente di essere candidati agli Oscar 2020. Il precedente record apparteneva all'edizione del 2016 con ben 27 richieste, nel 2017 sono state invece 25.

La premiazione si terrà il 9 febbraio 2020.

Ecco i 32 titoli d'animazione contendenti per un posto agli Oscar 2020:

Il piccolo yeti (Abominable)

Diretto da Jill Culton, il film è stato presentato a settembre al Toronto International Film Festival ed uscito nelle sale italiane il 3 ottobre 2019.

La famiglia Addams (The Addams Family)

Diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon, il film è stato realizzato in animazione CGI (immagini generate al computer) e si segnala che tra i doppiatori originali figurano Charlize Theron, Oscar Isaac e Chloë Grace Moretz. La famiglia Addams sarà nei cinema italiani dal 31 ottobre.

Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre (The Angry Birds Movie 2)

Diretto da Thurop Van Orman e basato sul famoso videogioco omonimo, il film è uscito in Italia il 12 settembre 2019.

Ancora un giorno (Another Day of Life)

Diretto da Raúl de la Fuente e Damian Nenow, Ancora un giorno ha vinto l'European Film Awards per il Miglior film d'animazione 2018, il Goya Awards per il Miglior film animato, ben 4 premi del pubblico al Olsztyn WAMA Film Festival, al San Sebastián International Film Festival, al El Gouna Film Festival e al Biografilm Festival. In quest'ultimo Festival ha vinto anche il premio speciale della giuria. Il film racconta la guerra civile angolana attraverso il racconto di un reporter.

Away

Scritto e diretto da Gints Zilbalodis, il film è stato presentato nei maggiori festival d'animazione ma non ha ancora una distribuzione.

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles

Film d'animazione spagnolo diretto da Salvador Simó che racconta la storia del grande regista spagnolo/messicano Luis Buñuel.

Children of the Sea

Diretto dal giapponese Ayumu Watanabe, il film arriverà in Italia per un evento cinematografico di tre giorni dal 2 al 4 dicembre 2019.

Dilili a Parigi (Dilili in Paris)

Film francese diretto da Michel Ocelot ambientato nel 1889.

Frozen II - Il segreto di Arendelle (Frozen II)

Il sequel del successo Disney del 2013, che sarà nelle sale italiane il 27 novembre 2019.

Funan

Film drammatico diretto da Denis Do che narra di una donna cambogiana alla ricerca di suo figlio.

Genndy Tartakovsky’s ‘Primal’ – Tales of Savagery

Dal creatore di Samutai Jack arriva un film adulto sull'era primitiva.

Dragon Trainer – Il mondo nascosto (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

Diretto da Dean DeBlois, il film è uscito nelle sale italiane il 31 gennaio 2019.

Dov'è il mio corpo? (I Lost My Body)

Opera prima di Jérémy Clapin, realizzata per Netflix

Klaus - I segreti del Natale (Klaus)

La storia rivista della nascita del mito di Babbo Natale in un film originale Netflix, disponibile dal 15 novembre.

The Last Fiction

Il film diretto da Ashkan Rahgozar racconta la storia di Zahhak, una figura malvagia della mitologia persiana.

The LEGO Movie 2 - Una nuova avventura (The LEGO Movie 2: The Second Part)

Diretto da Mike Mitchell, il film ha debuttato sugli schermi d'Italia il 21 febbraio 2019. Tra i doppiatori originali si segnala Chris Pratt (Guardiani della Galassia Vol. 1, Jurassic World).

Marona’s Fantastic Tale

Scritto, diretto e prodotto da Anca Damian racconta la simpatica storia di un cane, che rivive i suoi giorni attraverso i ricordi migliori.

Missing Link

Il film realizzato in stop-motion da Laika è stato diretto da Chris Butler. Tra i doppiatori originali si segnala la presenza di Hugh Jackman, Zoe Saldana ed Emma Thompson.

Ne Zha

Si tratta di film di avventura fantasy di origine cinese, diretto e scritto da Jiaozi.

Okko’s Inn

Diretto da Kitarō Kōsaka, il film è tratto da una serie di racconti per ragazzi. La storia è incentrata su una bambina che sta per ereditare la locanda della nonna e ha come amici dei fantasmi!

Pachamama

Diretto da Juan Antin, il film racconta della giovane inca Tepulpai.

Promare

Diretto da Hiroyuki Imaishi, il film è stato distribuito in Giappone dalla famosa casa di distribuzione Toho.

Rezo

Film biografico su Rezo Gabriadze, un artista a tutto tondo presentato molto bene nel trailer che potete vedere qui sotto:

Pets 2 - Vita da animali (The Secret Life of Pets 2)

Uscito in Italia il 6 giugno 2019, il film è il sequel di Pets - Vita da animali.

Spie sotto copertura (Spies in Disguise)

L'ultimo film di Blue Sky Studio, Spie sotto copertura ha tra i doppiatori originali Will Smith e Tom Holland.

The Swallows of Kabul

Diretto da Zabou Breitman, il film è tratto dal fumetto omonimo di Yasmina Khadra.

This Magnificent Cake!

Scritto e diretto da Emma De Swaef e Marc James Roels, il film è stato mostrato al Toronto International Film Festival e al Telluride Film Festival.

The Tower

Film diretto da Mats Grorud con la tecnica dello stop-motion. La storia racconta di una giovane ragazza che vive in un campo rifugiati in Palestina.

Toy Story 4

Quarto capitolo della saga targata Disney/Pixar.

Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris

Il film è stato realizzato in Malesia e segue le avventure di due simpatici gemelli e dei loro amici.

La ragazza del tempo (Weathering with You)

Il film realizzato da Makoto Shinkai (Your Name) è uscito nelle sale italiane come evento in tre giorni (dal 14 al 16 ottobre 2019).

White Snake

Film fantasy realizzato tra Cina e America, diretto da diretto da Amp Wong e Zhao Ji.

