La terza stagione vedrà ancora una volta i nostri protagonisti affrontare emergenze sul lavoro... e nella vita privata. Continueremo a vedere Buck in crisi, alla ricerca del giusto percorso da intraprendere. In questo avrà l'aiuto e il supporto di Eddie e del piccolo Christopher .

Buck ha attraversato un periodo davvero difficile: Abby ha lasciato Los Angeles e questo l'ha sconvolto. Evan ha anche dovuto affrontare un brutto incidente. Per fortuna è arrivata Maddie (Jennifer Love Hewitt), sua sorella. Maddie ha affrontato il suo ex violento ed è riuscita a sconfiggere le sue paure. Ora lavora come operatrice del 911 ed ha una relazione con Chimney, che ha rischiato la morte, di nuovo. Abbiamo scoperto di più sul passato di Hen e abbiamo avuto la possibilità di conoscerla meglio.

