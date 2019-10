Annunciato Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Videogames

di Stefania Sperandio - 17/10/2019 08:32

Square Enix ha annunciato l'edizione completa di Shadow of the Tomb Raider, che porterà l'ultima avventura di Lara Croft anche su Google Stadia.

I fan di Lara Croft potranno presto seguire la loro eroina preferita in una nuova edizione di Shadow of the Tomb Raider, il più recente videogioco con protagonista la giovane archeologa britannica. Il publisher Square Enix e lo sviluppatore Eidos Montreal hanno infatti annunciato una Definitive Edition del titolo, che vi consentirà, con un unico acquisto, di giocare l'esperienza completa di tutte le espansioni.

Un'edizione completa di Shadow of the Tomb Raider

In uscita il 5 novembre, Shadow of the Tomb Raider - Definitive Edition sarà un cofanetto che includerà, oltre al gioco originale uscito nel 2018, anche tutte le espansioni precedentemente pubblicate, accompagnate dai DLC con contenuti aggiuntivi, sfide, armi, abiti e abilità extra. Coloro che possiedono già il Season Pass del gioco potranno scaricare gratis la Definitive Edition, per completare la raccolta di bonus in digitale.

HD Square Enix La copertina di Shadow of the Tomb Raider - Definitive Edition su PlayStation 4

Square Enix ha anche anticipato che, oltre che su Steam, PlayStation 4 e Xbox One, Shadow of the Tomb Raider - Definitive Edition sarà pubblicato anche su Google Stadia, la piattaforma in cloud che esordirà il 19 novembre.

Dopo il Giappone e la Siberia

Dopo i grandi successi degli anni della prima PlayStation, la serie Tomb Raider ha vissuto una nuova giovinezza dal 2013, quando Square Enix ha pubblicato un reboot della saga, intitolato proprio Tomb Raider – da cui anche il film omonimo con Alicia Vikander. Nel titolo, i giocatori vestivano i panni di una Lara Croft fresca di studi appena completati, che si ritrovava suo malgrado naufragata presso l'isola di Yamatai, insieme ai compagni della sua spedizione, chiamata a risolvere il primo grande mistero della sua vita. Le vicende, firmate dall'autrice Rhianna Pratchett, mescolavano atmosfere da thriller a misteri legati a mitologia e archeologia, nel pieno stile del franchise, unendosi però a un gameplay incentrato particolarmente sulle meccaniche di shooting.

Il successivo Rise of the Tomb Raider, sequel diretto del reboot, vedeva invece Lara impegnata in Siberia e venne pubblicato nel 2015. L'archeologa, maturata dopo la prima avventura, era chiamata ad affrontare i suoi traumi e a confrontarsi con un nuovo letale nemico: la Trinità. Alla scoperta dei misteri dietro la sua famiglia e la morte di suo padre, Richard Croft, Lara era protagonista di uno scenario di gioco più aperto e popolato da missioni secondarie, tra le quali trovavano maggior spazio anche le tradizionali tombe della saga.

Infine, nel 2018 Shadow of the Tomb Raider ha puntato maggiormente su un ritorno alle origini: riducendo ai minimi possibili le fasi di sparatoria, il gioco era caratterizzato dalle sue sequenze furtive, che consentivano di rimanere nascosti nelle foreste sudamericane per sorprendere i nemici alle spalle. Numerose anche le tombe da affrontare e le aree da esplorare, accompagnando Lara mano nella mano verso il suo destino di razziatrice di tombe e alla sua definitiva maturazione.

Square Enix

