Parlando di Vedova Nera, il film in uscita nel 2020, l'attrice Scarlett Johansson ha fatto due dichiarazioni che cambiano tutto. Ha promesso una conclusione per il personaggio, ma ha anche fatto riferimento a un franchise standalone...

La storia di Black Widow, la Vedova Nera interpretata da Scarlett Johansson nel Marvel Cinematic Universe, avrà una conclusione.

Lo conferma l'attrice stessa, rispondendo alla giornalista Lauren Zima, che ha diffuso la notizia su Twitter.

I fan del MCU quindi potranno salutare il personaggio con un degno finale, che in qualche modo possa chiudere - anche solo a livello narrativo, magari lasciando le porte aperte per il futuro - l'arco che riguarda Natasha Romanoff, nota come Black Widow.

E questa conclusione, la notizia vera e succulenta arriva adesso, è stata riferita dalla stessa Johansson a un "franchise standalone".

Parlando del suo ultimo film, l'attrice ha infatti usato queste parole che indirettamente, seppur con poche possibilità d'equivoco, annunciano altri capitoli della saga che la coinvolge.

ScarJo notes that the upcoming BLACK WIDOW is the first Marvel movie produced by one of its actors. She also referred to it as a “standalone franchise” which is interesting if you expected it to be a one-off based on... you know pic.twitter.com/5UkCAXXnYu — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) October 15, 2019

Il finale per Black Widow, quindi, potrebbe arrivare dopo diversi altri film, sviluppando un intero franchise costruito attorno al personaggio.

Non necessariamente, però, si tratterà solo del personaggio interpretato da Scarlett Johansson: nel nuovo film infatti conosceremo un'altra Vedova Nera, letale come Natasha.

Florence Pugh (Midsommar - Il villaggio dei dannati, L'uomo sul treno) interpreterà Yelena Belova in Vedova Nera, in arrivo nelle sale nel 2020 e attualmente in fase di post-produzione.

Le due attrici, Pugh e Johansson, potrebbero continuare a lavorare insieme, oppure il franchise potrebbe essere incentrato sulla Belova.

Come sappiamo, però, ci saranno anche altre donne nel ruolo di Vedova Nera, nel prossimo film.

Quella interpretata da Rachel Weisz (attrice Premio Oscar per The Constant Gardener), Melina Vostokoff, si porterà dietro un passato da spia e il coinvolgimento in un esperimento scientifico.

Tutti elementi che potrebbero essere sfruttati per nuovi capitoli della saga.

Per saperlo, non possiamo far altro che aspettare, ma almeno con una nuova speranza: per Black Widow, con molte probabilità, non finirà con il prossimo film.