Edge of Tomorrow 2, la sceneggiatura è pronta!

Vivi. Muori. Ripeti. Ancora.

Il film fantascientifico Edge of Tomorrow - Senza domani è uscito nel 2014 ed è riuscito a convincere critica e pubblico, proponendo una storia avvincente, piena di azione e divertimento ma soprattutto ha portato sullo schermo Tom Cruise ed Emily Blunt, che si sono rivelati una coppia ben assortita e affiatata. Tutto ciò, basandosi su un concetto del quale il cinema aveva abusato negli anni passati, ovvero quello del loop temporale nel quale un individuo muore, o si addormenta, e si risveglia nello stesso giorno per riviverlo ancora.

Il successo del film ha creato delle aspettative per un sequel, che però per motivi di impegni dei suoi protagonisti e dello stesso regista, Doug Liman, non è stato ancora messo in produzione. Ciononostante, Liman ne ha più volte parlato, sostenendo che non c'è pressione da parte dello studio e che, insieme a Cruise e Blunt, è intenzionato a farlo solo con una grande idea.

A quanto pare, questa grande idea è arrivata! Infatti, Liman, intervistato dal sito americano ComicBookMovie in occasione della promozione della sua serie TV Impulse, ha dichiarato che la sceneggiatura di Edge of Tomorrow 2 è pronta. Tuttavia, le riprese di questo sequel potrebbero iniziare solo dopo che gli impegni di Tom Cruise con la saga di Mission: Impossible saranno terminati.

Gli impegni di Tom Cruise ed Emily Blunt

Cruise sarà infatti impegnato a girare Mission: Impossible 7 e 8 con il regista Chris McQuarrie (co-autore della sceneggiatura di Edge of Tomorrow - Senza domani). I due film della saga action sono previsti per uscire nei cinema di tutto il mondo rispettivamente nel 2021 e nel 2022. Quindi, se non dovessero esserci altri impegni, Edge of Tomorrow 2 potrebbe essere messo in produzione nel 2022 per uscire nelle sale nel 2023.

Tom Cruise, come saprete, sarà protagonista anche del sequel del film cult Top Gun, in uscita nel 2020.

La presenza di Emily Blunt nel sequel è già stata confermata. Il prossimo anno l'attrice britannica sarà protagonista di due film molto attesi come A Quiet Place 2 e Jungle Cruise al fianco di Dwayne Johnson.

In Edge of Tomorrow - Senza domani, Tom Cruise interpreta il Maggiore William Cage, mentre Emily Blunt è Rita Vrataski.