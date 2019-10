No. Non so perché. Non ho ricevuto più nessun aggiornamento dopo l’acquisizione [di 20th Century Fox da parte di Disney].

Da allora, del cinecomic dedicato al celebre membro degli X-Men non se ne fece più nulla, tra rinvii, conferme e successive smentite. Doug Liman , inizialmente accreditato come regista della pellicola, è ora tornato a parlare brevemente del progetto durante un'intervista con ScreenGeek , lasciando intendere che ormai il film è da considerarsi definitivamente accantonato.

