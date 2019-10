Cinema

17/10/2019

Benvenuti a Isla Malta!

Il terzo capitolo della saga di Jurassic World inizierà le riprese nel mese di febbraio del 2020, con una data di uscita nei cinema di tutto il mondo prevista per il 2021.

A rivelarlo è lo storico produttore Frank Marshall (Ritorno al futuro, Indiana Jones, I Goonies) in una recente intervista rilasciata al sito americano Forbes. Secondo Marshall, Jurassic World 3 (titolo provvisorio) è già in pre-produzione nei famosi Pinewood Studios di Londra. Come molti di voi sapranno, la pre-produzione consiste, tra le altre cose, nella ricerca del cast, nella realizzazione degli storyboard e nello studio delle location da utilizzare per le riprese.

Le riprese, secondo il sito News Malta, si svolgeranno anche nel Mar Mediterraneo e più precisamente nell'isola di Malta.

L'isola del Mediterraneo è già stata utilizzata in passato per le riprese di film come Assassin’s Creed (2016), 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016), Assassinio sull'Orient Express (2017) e per la serie TV Il Trono di Spade. Adesso, sarà interessante scoprire se Malta si trasformerà in Isla Nublar o Isla Sorna.

HD Getty Images Il regista Colin Trevorrow

Il ritorno di Colin Trevorrow e del cast originale

Il terzo film vedrà il ritorno di Colin Trevorrow (già regista del primo Jurassic World), che ha recentemente sorpreso i fan del franchise con un cortometraggio di otto minuti intitolato Battle at Big Rock.

Il cortometraggio, che si svolge un anno dopo gli eventi di Jurassic World: Il regno distrutto, racconta dell'incontro ravvicinato di una famiglia con un gruppo di dinosauri selvaggi. Questo corto costituisce un ponte tra la fine del secondo film di Jurassic World e il terzo, dove i dinosauri saranno liberi sul pianeta Terra.

Per l'occasione, Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern torneranno nei ruoli che hanno ricoperto nel primo film di Jurassic Park (1993), ovvero Ian Malcolm, Alan Grant e Ellie Sattler.