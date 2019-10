Attenzione! Possibili spoiler!

La storia di Ymir

La storia dell'origine dei Giganti risale a oltre 2000 anni prima dell'inizio della storia del manga.

In passato si conosceva solo la versione mitizzata di come Ymir abbia ottenuto il potere legato ai Giganti: secondo gli Eldiani era considerata alla stregua di una dea. Per gli abitanti di Marley, popolo antagonista degli Eldiani, la donna aveva invece stretto un patto con il diavolo in cambio dei suoi devastanti poteri.

La verità ci viene rivelata proprio da Ymir stessa, ancora esistente in uno spazio non fisico dove possono accedere soltanto coloro che hanno il potere dei Giganti nel loro corpo, tra cui il protagonista Eren.

HD Kodansha/ Wit Studio

Ymir in realtà è una semplice ragazza di indole benevola, che vede il suo villaggio venire conquistato dai soldati Eldiani. A tutti gli abitanti viene tagliata la lingua dai crudeli invasori, e lei, incolpata per la scomparsa di un maiale a cui doveva badare, viene inseguita in uno spietato gioco di caccia organizzato dai soldati. Mentre Ymir fugge per avere salva la vita, cade all'interno di un albero misterioso.

Lì la giovane trova una sorta di midollo spinale che fluttua nell'aria. Questo strano essere si fonde con lei facendola diventare il primo Gigante della storia. Ymir decide dunque di mettersi al servizio di Re Fritz di Eldia, che la fa diventare una sua concubina al solo scopo di sfruttarne il potere. Grazie alla forza dei Giganti, Ymir riesce con grande velocità a fare lavori manuali che espandono di molto il regno di Eldia. Inoltre combatte contro l'esercito nemico di Marley, soggiogandolo con la sua enorme potenza.

Dopo 13 anni Ymir, ormai schiava senza volontà e desiderosa solo di servire la dinastia dei re di Eldia, si sacrifica per salvare Re Fritz da un attentato. Il re fa poi mangiare alle proprie tre figlie il corpo della madre, in modo da trasmettere loro il potere dei Giganti. Dà poi istruzioni di far ripetere il procedimento anche alle future generazioni, in modo che questo dono non si perda ed Eldia possa continuare a regnare ed espandersi sulle altre nazioni.

Dalle figlie di Ymir si generano poi i nove tipi di Giganti speciali.

HD Kodansha Eren e Ymir nello spazio non fisico di chi è in possesso del potere dei giganti

Anche dopo la morte Ymir è rimasta rinchiusa in uno spazio "spirituale" per oltre 2000 anni, continuando a supportare i discendenti del regno di Eldia grazie ai propri poteri, che permettono di creare e plasmare i diversi titani.

Eren, venuto a conoscenza della verità, decide di liberarla dal suo ruolo di schiava, e le chiede se può aiutarlo nel suo intento di distruggere il mondo così com'è attualmente. Ymir accetta con le lacrime agli occhi, perché è finalmente considerata come un essere umano da qualcuno.