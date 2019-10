Curiosità

LEGOLAND Water Park: pronta la porta d'ingresso del parco acquatico LEGO

di Rina Zamarra - 17/10/2019 10:01 | aggiornato 17/10/2019 10:06

La porta di ingresso di LEGOLAND Water Park è pronta per accogliere bambini e adulti: l'apertura del primo parco acquatico LEGO in Europa è prevista per giugno 2020.

Procedono senza interruzioni i lavori di realizzazione del LEGOLAND Water Park, all'interno del Parco Gardaland. Dopo la posa del primo mattoncino giallo, gli addetti hanno lavorato alla porta di ingresso che è stata completata e collocata di fronte alle montagne russe Raptor, nell’area occupata dal teatro PalaMagic. Si tratta di un ingresso davvero maestoso. Il portale, infatti, è largo 13 metri e altro 6,5 metri e per la sua realizzazione sono stati necessari 400 mattoni bianchi e blu, incastrati insieme in modo da dare vita a una serie di onde. HD Gardaland I mattoni saranno protagonisti anche dei LEGO Models che animeranno il parco. Sono previste ben 488 creazioni, realizzate da squadre di esperti costruttori attive negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Malesia e nella Repubblica Ceca. A questi team internazionali è stata affidata la realizzazione di LEGO Models colorati e divertenti, pensati per essere dinamici e in grado di stimolare la creatività dei bambini. In realtà, i lavori sono decisamente a buon punto e sono stati completati la metà dei Models. Karen Hornby, Model Delivery Manager di Merlin Entertainments, ha parlato di una intensa attività di costruzione. Per incastrare i 135mila mattoni LEGO che compongono, per esempio, il modello Orso Polare sono stati coinvolti sei addetti, che hanno concluso il lavoro in 512 ore! Luca Marigo, Sales and Marketing Director di Gardaland, ha descritto così il progetto: La costruzione dei LEGO Models, che renderanno unico il parco acquatico LEGOLAND di Gardaland, è già a buon punto. Ne sono stati realizzati 240 utilizzando ben 3 milioni di mattoncini LEGO. Uno di questi sarà un grande e simpatico polpo viola, formato da 258,126 mattoncini LEGO e collocato all’ingresso del Parco Acquatico. Nei prossimi mesi i lavori continueranno senza sosta per rispettare la data di apertura ufficiale del LEGOLAND Water Park. Bambini e adulti, infatti, potranno scoprire il nuovo Parco a partire da giugno 2020.