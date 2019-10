Martin Scorsese: 'C'è valore anche nei film Marvel, ma sono un'esperienza diversa'

La polemica su Martin Scorsese e i film sui supereroi "come una specie di parchi divertimento" che "non sono cinema" si arricchisce di un nuovo capitolo.

Il regista newyorkese, nel corso della conferenza stampa di presentazione di The Irishman al BFI London Film Festival, ha chiarito (se mai ce ne fosse stato bisogno) ciò che ha voluto intendere nella discussa intervista ad Empire.

Ciò che deve essere protetto è l'esperienza unica di vivere un film, idealmente insieme ad un pubblico. Ma oggi c'è spazio per tante altre cose, e differenti modalità di fruizione. Ci saranno degli incroci in futuro, completamente. Il valore di un film che sembra un parco a tema, come ad esempio i film Marvel , per i quali le sale diventano parchi divertimento, è un' esperienza diversa . Come ho già detto, non è cinema: è qualcos'altro. Che ci si creda o no.

Il regista sottolinea quindi la massiccia presenza di cinecomics nelle sale, che sta mettendo a rischio il cinema più tradizionalmente "narrativo". Per Scorsese è questo il "problema" al quale gli esercenti dovrebbero porre rimedio: permettere al pubblico di vedere più "film narrativi".

Martin Scorsese discusses the future of cinema at an #LFF press conference for #TheIrishmanFilm



🗣️"Allow theatres to show films that are narrative films." pic.twitter.com/Zz19pk0dmZ