17/10/2019 11:23 | aggiornato 17/10/2019 11:42

La ciurma di Cappello di Paglia sarà nei cinema italiani il 24 ottobre - ma non mancheranno le anteprime. Ecco le iniziative in programma.

Il lungometraggio numero 14 dedicato ai pirati di Eiichiro Oda si appresta ad arrivare nelle sale italiane. One Piece: Stampede sarà nei nostri cinema dal 24 ottobre per raccontarci una nuova storia con protagonisti Luffy e la sua ciurma, che questa volta parteciperanno a una fiera mondiale dei pirati.

Per l'occasione, i cinema italiani si sono preparati con alcune iniziative ed anteprime a tema, che sicuramente faranno piacere ai fan del manga e dell'anime.

Le proiezioni in lingua originale

I cinema The Space, in collaborazione con Anime Factory, hanno deciso di organizzare delle speciali proiezioni di One Piece: Stampede in cui il film sarà disponibile in lingua originale giapponese con sottotitoli in italiano.

Gli spettacoli sono fissati a mercoledì 23 ottobre (il sito ufficiale riporta l'orario delle 21:30) presso le sale aderenti all'iniziativa, ovvero:

The Space Cinema Cerro Maggiore - Via F. Turati, 72, 20023 Cerro Maggiore (MI)

- Via F. Turati, 72, 20023 Cerro Maggiore (MI) The Space Cinema Napoli - Viale Giochi del Mediterraneo, 80125 Napoli

- Viale Giochi del Mediterraneo, 80125 Napoli The Space Cinema Parco De' Medici - Via Salvatore Rebecchini, 3, 00148 Roma

- Via Salvatore Rebecchini, 3, 00148 Roma The Space Cinema Vimercate - Via Torri Bianche, 16, 20871 Vimercate (MB)

- Via Torri Bianche, 16, 20871 Vimercate (MB) The Space Cinema Limena - Via Vincenzo Stefano Breda, 11, 35010 Limena (PD)

- Via Vincenzo Stefano Breda, 11, 35010 Limena (PD) The Space Cinema Rozzano - Via Sandro Pertini, 20, 20089 Rozzano (MI)

Il 21 ottobre alle 20:00, inoltre, il film doppiato sarà in anteprima in tutti i cinema The Space. Chi acquisterà il biglietto servendosi dei circuiti di vendita ufficiali avrà in regalo un booklet Star Comics edizioni o il poster ufficiale esclusivo.

Gli incontri coi doppiatori e il cosplay contest

Chi volesse incontrare i doppiatori italiani di One Piece potrà farlo presso gli UCI Cinemas. Nelle giornate del 21, 22 e 23 ottobre a Milano Bicocca, Roma Est e Napoli Casoria si terranno le anteprime dei film a cui saranno presenti le voci dei protagonisti. Chi acquisterà il biglietto per una di queste speciali proiezioni riceverà un regalo un kit di card che potranno essere autografate sul posto.

Mercoledì 21 ottobre, inoltre, One Piece: Stampede sarà visibile in anteprima in tutti gli UCI Cinemas d'Italia, con le eccezioni delle sale di Roma Est e Napoli Casoria (che saranno comunque coinvolte nel tour dei doppiatori nelle giornate del 22 e 23 ottobre) e UCI Cinemas Gloria e Gualtieri.

UCI Cinemas ha indetto anche un concorso cosplay per vincere un voucher per un tatuaggio ispirato all'universo di One Piece. Il concorso si è aperto l'11 ottobre e continuerà fino al 14 novembre. Per partecipare basta recarsi sul sito ufficiale dell'iniziativa (a cui vi rimandiamo per maggiori informazioni) e caricare la propria foto in costume.

Infine, la catena mette in palio 3 kit dedicati al film con all'interno un volume dell'edizione per il 20° anniversario di One Piece, il One Piece Quiz Book, un Funko POP ispirato al franchise e una giacca in stile College di One Piece. Per partecipare e vincere è necessario registrare il proprio biglietto acquistato tramite i canali di vendita UCI Cinemas.

E voi come festeggerete l'arrivo in Italia del nuovo film di One Piece?