Anche l'hero shooter di Blizzard si unisce ai tanti videogame che stanno festeggiando Halloween. Fino al 4 novembre, tutti i fan di Overwatch possono infatti prendere parte all'evento Halloween Terror 2019 per ottenere ricompense esclusive.

Mentre non si placano le polemiche che nelle ultime settimane hanno investito Blizzard Entertainment - il caso è legato al giocatore conosciuto come Blitzchung, qui per chi ne vuole sapere di più -, la compagnia di Irvine continua a supportare i suoi franchise più celebri.

Compreso Overwatch, hero shooter al debutto nel 2016 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, da poco sbarcato anche sugli schermi di Nintendo Switch - ma senza cartuccia! Lo sparatutto competitivo da vivere in multiplayer online, come stanno già facendo molte altre produzioni poligonali, è infatti andato ad accogliere un nuovo evento speciale, messo in piedi per festeggiare a dovere Halloween.

Presentato con il trailer visibile poco più in alto in questo stesso articolo, l'evento prende il nome di Overwatch Halloween Terror 2019 e permette a tutti i gamer ch ancora affollano i server di gioco di partecipare alla modalità a tempo "La Vendetta del Dr. Junkenstein", così come di mettere mano e collezionare nuove skin esclusive per personalizzare i propri eroi preferiti.

Quest'anno, i costumi alternativi sono dedicati ai personaggi di Ana, Tracer, Lucio, Orisa e Widowmaker. Andando invece a completare tutte le sfide proposte dai ragazzi di Blizzard ogni settimana andremo a sbloccare gratuitamente i costumi di:

Junkrat in versione Inferno , icona e spray - Settimana 1

, icona e spray - Settimana 1 Baptiste in versione Inferno , icona e spray - Settimana 2

, icona e spray - Settimana 2 Sombra in versione Cacciatrice di Demoni di Diablo 3, icona e spray - Settimana 3

Stando a quanto fa sapere il team di sviluppo, per fare vostra ogni singola ricompensa non dovrete fare altro che andare ad accumulare nove vittorie in ognuna delle tre settimane dell'evento, che si chiuderà il prossimo 4 novembre 2019. A tornare, è poi la mappa tutti contro tutti chiamata Château Guillard in una esclusiva versione infestata a tema Ognissanti, in cui ora potremo utilizzare sia Brigitte che Tracer in modalità a orde cooperativa.

Prima di lasciarvi al filmato incentrato sull'evento di Halloween 2019, ricordiamo ancora una volta che Overwatch è disponibile su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.