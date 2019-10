Videogames

Nintendo rilascia un nuovo trailer che ci mostra le particolarità delle nuove forme Gigamax di alcuni Pokémon storici.

Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a Pokémon Spada e Scudo che ci mostra nuove forme dell’inedita trasformazione chiamata Gigamax, introdotta nell’ottava generazione insieme alla forma Dynamax.

Dopo aver mostrato in passato le forme Gigamax di tre Pokémon inediti, ossia Corviknight, Drednaw e Alcremie, adesso Nintendo ha fatto vedere nel nuovo trailer le trasformazioni di alcuni dei Pokémon più famosi, come Pikachu, Charizard, Eeve, Meowth e Butterfree.

I giocatori che avranno nella loro Switch dei dati di salvataggio di Let’s Go Eeve e Let’s Go Pikachu potranno ottenere rispettivamente un Eeve o un Pikachu in versione Gigamax. Chi invece comprerà Spada e Scudo avrà tempo fino al 15 gennaio 2020 di riscattare il dono segreto con all’interno Meowth in questa nuova forma (chiaramente ispirata ad alcuni meme famosi legati ai gatti).

Ognuno di questi Pokémon in grado di Gigamaxizzarsi avrà delle mosse uniche, come Charizard in grado di usare Gigavampa, mossa che infligge danni da fuoco per 4 turni a tutti i Pokémon non di tipo fuoco presenti. Pikachu potrà utilizzare invece Gigapikafolgori, in grado di infliggere danni elettrici agli avversari, oltre che paralizzarli. Eevee avrà invece Gigabbraccio, che oltre a infliggere danni, farà infatuare i Pokémon di sesso opposto.

Meowth utilizzerà Gigamonete, attacco che infligge danno e fa guadagnare denaro extra all’allenatore. Infine Butterfree userà Gigastupore, mossa che oltre a infliggere danni potrà paralizzare, avvelenare o addormentare gli avversari.

Se vi state chiedendo quale sia la differenza tra Gigamax e Dynamax eccovi la spiegazione. Nella regione di Galar gli allenatori di Pokémon possono Dynamaxizare il proprio Pokémon grazie ai poteri del Polsino Dynamax, un oggetto che permette di far diventare giganteschi i propri Pokémon. Un allenatore può far assumere questa forma (o quella Gigamax) una sola volta per lotta per un totale di tre turni.

I Pokémon Dynamax sono semplicemente delle versioni giganti di quelli normali, la differenza principale sta, oltre a un aumento delle statistiche, nel cambiamento di alcune mosse che diventano più potenti, un po’ come succedeva con le mosse Z di Sole e Luna.

Un Pokémon Gigamax, oltre a diventare gigante, cambia anche di forma in modo simile alle Megaevoluzioni viste in passato nella serie, ottenendo anche una nuova mossa esclusiva di questa speciale trasformazione.

Ormai manca poco all’uscita di Pokémon Spada e Scudo, in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch dal prossimo 15 novembre.

Cosa ne pensate del nuovo capitolo della serie Pokémon, avete già scelto tra Spada e Scudo?

