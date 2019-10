TV News Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana

di Chiara Poli - 17/10/2019 14:06 | aggiornato 17/10/2019 14:11

Da Sylvester Stallone a William Shakespeare, da Missione: impossibile a Pulp Fiction, senza naturalmente dimenticare mai la politica italiana. Ecco le citazioni inserite negli ultimi due episodi di Romolo + Giuly 2.

Li avevamo lasciati così, mentre giuravano di ammazzarsi l'un l'altro, credendo di essere pronti a sferrare un attacco a sorpresa, e così li ritroviamo: Giorgio Mastrota e Don Alfonso sono pronti per il finale di stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, stagione 2.

E sarà uno scontro all'ultimo sangue...

HD Fox Networks Group Romolo + Giuly 2x09: tutti contro tutti

Le citazioni dall'episodio 2x09

In missione per salvare l'Italia, Giangi e Romolo si introducono nel palazzo del potere per fermare i due responsabili della distruzione dell'Italia... Ma le cose non vanno esattamente come previsto.

Nel frattempo, Giuly accende focolai di ribellione in tutta la capitale, per salvare Romolo e l'Italia...

Giorgio Mastrota accarezza l'arma prescelta per l'omicidio di Don Alfonso citando il celebre Chef Tony , personaggio-icona nel mondo delle televendite internazionali di coltelli affilati.

, personaggio-icona nel mondo delle televendite internazionali di coltelli affilati. Romolo e Giangi vengono trasportati nascosti nel carrello del cibo, in stile agenti segreti, con la colonna sonora che richiama le note di Missione: impossibile .

. Durante la scelta dell'arma per mettere fuori combattimento Mastrota e Don Alfonso, torna la citazione di Pulp Fiction (accompagnata da musica a tema).

(accompagnata da musica a tema). Don Alfonso e Romolo si trovano schiena a schiena, armati, come nei film sull'ispettore Clouseau con Peter Sellers, nella saga de La pantera rosa .

. Mastrota interroga Giangi come se fosse un agente segreto, richiamando i film d'azione e le spy-story a cui Giangi fa il verso con le sue battute.

a cui Giangi fa il verso con le sue battute. Torna Missione: impossibile anche nella scena in cui Giuly e gli altri prendono in giro le scene di hackeraggio dei film.

anche nella scena in cui Giuly e gli altri prendono in giro le scene di hackeraggio dei film. Mastrota chiede a Don Alfonso se sta cercando di ucciderlo con la noia, citando la battuta di Sylvester Stallone in Jimmy Bobo – Bullet to the Head .

. Condannato a morte, Romolo viene contrapposto a un cucciolo in un televoto per decidere chi deve morire.

per decidere chi deve morire. Nel momento in cui Romolo viene messo sulla sedia elettrica, la scena si trasforma in quella di un musical interpretato da Romolo e Giuly.

HD Fox Networks Group Romolo + Giuly 2x10: Luciana Littizzetto interpreta Dio

Le citazioni dall'episodio 2x10 (finale di stagione)

Dopo l'esecuzione sulla pubblica piazza, Romolo Montacchi si ritrova in Paradiso, a parlare direttamente con Dio (la guest star Luciana Littizzetto).

Intanto, sulla Terra, Don Alfonso e Giorgio Mastrota aspettano ancora la resa dei conti definitiva... Solo uno fra loro dovrà restare per prendere il controllo assoluto dell'Italia, come voluto dall'Unione Europea.

Il Paradiso in cui arriva Romolo richiama quello che accoglieva il ragionere in Fantozzi in Paradiso .

. A colloquio con Dio (Luciana Littizzetto), Romolo deve dimostrare che gli italiani sono un popolo grande e generoso. Citando Roma , si trova a guardare buche per strada e immondizia ovunque.

, si trova a guardare buche per strada e immondizia ovunque. Il discorso di fine anno di Don Alfonso e Giorgio Mastrota viene annunciato a Reti e Social Unificati. Per fare satira sul ruolo dei social network nella politica italiana.

italiana. Matrota e Don Alfonso si giocano il ruolo di capo del Paese con una versione italiana di Risiko!

Con l'invocazione "Cristo!" Romolo fa comparire il figlio di Dio, che è un hippy votato al divertimento come nelle parodie degli sketch dei Monty Python .

. Prima di bere il cianuro per raggiungere il suo amore, Giuly cita le parole di Giulietta in Romeo e Giulietta .

. Durante il messaggio a reti e social unificati, Giorgio Mastrota viene colpito da Don Alfonso e inizia una lotta in diretta, interrotta dall'arrivo delle madri di Romolo e Giuly: il miracolo della rinascita (dopo quella di Gianni Morandi ).

). Nel suo discorso alla nazione, Giuly cita Titanic e Romolo coi suoi amici si esibisce in una danza con canto maori tutta sua...

Dopo il lieto fine fra Romolo e Giuly, e il salvataggio dell'Italia, Francia e Germania non sanno più con chi prendersela. Perciò, per lanciare un seguito alla storia, pensano di tornare ai bei vecchi tempi: quelli delle invasioni...

Fine di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, stagione 2.