Ryan Reynolds condivide la foto della terza figlia con Blake Lively (nel suo stile)

Ryan Reynolds ha mostrato al mondo la sua terzogenita nata in gran segreto alcuni mesi fa, ma l'ha fatto alle sue condizioni.

La notizia della nascita del terzo figlio di Reynolds e la moglie Blake Lively era stata data a inizio ottobre, ma allora non si aveva alcuna conferma sul nome o sul sesso del piccolo. Ora, se il nome è ancora top secret, sappiamo che si tratta di una femminuccia grazie alla didascalia che accompagna una foto condivisa dall'attore.

Su Twitter, l'interprete di Deadpool ha pubblicato uno scatto in cui lui e Blake tengono in braccio la loro piccola. Il viso della bambina, tuttavia, è stato abilmente nascosto e "sostituito" da un volto disegnato.

Naturalmente, i follower non hanno potuto fare a meno di scherzare, scrivendo commenti del tipo: "Tua figlia ha il sorriso di Blake Lively".

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx